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父擬頂罪覓保無著改羈押禁見 殺人兒由少年法庭審理中

中央社／ 台北7日電

新北淡水裝潢公司命案，士檢查出，1名少年涉殺人，少年的父親（公司老闆）涉頂替遭檢方聲請羈押禁見，士林地院原裁定5萬元交保，但因覓保無著等，改裁定羈押禁見。

士林地方法院今天指出，被告涉犯刑法頂替罪嫌疑重大，曾要求關係人為不實證詞，且涉嫌殺害死者的少年尚未接受偵訊，足認有勾串共犯或證人之虞，考量被告於法院訊問時，已坦承犯行，並供出實情。

士院指出，法官審酌被告是出於迴護子女的動機，惡性及情節非重，並參酌檢察官的意見，原本裁定以新台幣5萬元具保，並命不得對關係人等進行騷擾、接觸行為。

但是，因被告後來覓保無著等，法官認定有羈押必要，改裁定被告羈押禁見。

至於涉案少年，正由士林地方法院少年法庭審理中。

全案緣於，裝潢公司老闆5日因金錢糾紛與前員工李姓男子談判，雙方發生衝突，李男身中多刀。消防隊救護車將李男送往淡水馬偕醫院急救宣告不治，致命傷為心臟被刺2刀。

涉案的45歲公司老闆等人，被帶回派出所釐清案情；裝潢公司老闆供稱，因要求李男將侵吞工程款歸還未果，雙方產生口角，李男從隨身包拿出藏匿的刀子威脅，他也從桌下拿出折疊刀對峙，雙方在推擠時，李男胸、肩部及身上多處遭刺。

警方將公司老闆依殺人罪嫌移送士林地檢署；士檢檢察官今天複訊後，查出涉嫌持刀砍人的是公司老闆的未成年兒子，依頂替罪嫌聲押禁見公司老闆。

殺人 淡水 老闆

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