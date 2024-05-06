男涉嘉義丟包命案 交保後又開槍傷人逃亡3月被逮

23歲曾男去年9月在嘉縣涉毆打男子丟包致死案，已進入國民參審，今年1月交保後又開槍傷人，逃亡3個月被逮。警方說，曾父去年才入監，如今父子同面臨服重刑命運，令人感到悲哀。

嘉義縣警察局刑警大隊今天表示，住在台南市東山區的曾男，去年9月間，與蘇姓男子等人在義竹鄉持棍棒毆打欠錢未還的錢姓男子，事後錢男被丟包水上鄉，發現送醫已不治，警方陸續逮捕曾男等嫌疑人到案，曾男遭羈押獲准，直到今年1月間才交保。

警方指出，交保在外的曾男並不知悔悟，今年1月28日清晨，因友人有感情糾紛，雙方相約在布袋鎮1處宮廟前談判，曾男帶著改造槍枝前往助陣，並朝對方開槍，對方鄭姓男子首當其衝中彈倒地，其他人一哄而散，鄭男腳及腹部遭槍擊送醫，開刀後，幸無生命危險。

警方表示，又闖禍的曾男自知被警方逮捕，恐會長期被關在監所內，帶著新台幣10餘萬元現金前往屏東縣躲藏，並丟掉手機、與友人斷聯規避查緝，因花光身上的錢，於4月下旬回布袋鎮藏匿，準備找友人資助逃亡。

警方說，曾男大膽返回布袋鎮，遭警方監控鎖定，4月27日清晨荷槍實彈破門進入屋內，逮捕剛入睡不久的曾男，警依殺人未遂等罪嫌移送，檢方聲押獲准。