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男涉嘉義丟包命案 交保後又開槍傷人逃亡3月被逮

中央社／ 嘉義縣6日電

23歲曾男去年9月在嘉縣涉毆打男子丟包致死案，已進入國民參審，今年1月交保後又開槍傷人，逃亡3個月被逮。警方說，曾父去年才入監，如今父子同面臨服重刑命運，令人感到悲哀。

嘉義縣警察局刑警大隊今天表示，住在台南市東山區的曾男，去年9月間，與蘇姓男子等人在義竹鄉持棍棒毆打欠錢未還的錢姓男子，事後錢男被丟包水上鄉，發現送醫已不治，警方陸續逮捕曾男等嫌疑人到案，曾男遭羈押獲准，直到今年1月間才交保。

警方指出，交保在外的曾男並不知悔悟，今年1月28日清晨，因友人有感情糾紛，雙方相約在布袋鎮1處宮廟前談判，曾男帶著改造槍枝前往助陣，並朝對方開槍，對方鄭姓男子首當其衝中彈倒地，其他人一哄而散，鄭男腳及腹部遭槍擊送醫，開刀後，幸無生命危險。

警方表示，又闖禍的曾男自知被警方逮捕，恐會長期被關在監所內，帶著新台幣10餘萬元現金前往屏東縣躲藏，並丟掉手機、與友人斷聯規避查緝，因花光身上的錢，於4月下旬回布袋鎮藏匿，準備找友人資助逃亡。

警方說，曾男大膽返回布袋鎮，遭警方監控鎖定，4月27日清晨荷槍實彈破門進入屋內，逮捕剛入睡不久的曾男，警依殺人未遂等罪嫌移送，檢方聲押獲准。

警方指出，曾男涉及毆打丟包命案，目前進行國民法官參與審判的準備程序，又涉及開槍傷人案件，未來恐面臨20年以上徒刑，曾男父親去年才因槍砲等案件入監服逾10年的徒刑，曾男與父親將面臨一樣的服重刑命運，令人感到悲哀。

23歲曾男去年9月在嘉縣涉毆打男子丟包致死案，已進入國民參審，今年1月交保後又開槍傷人，逃亡3個月被逮。警察示意圖／聯合報系資料照
23歲曾男去年9月在嘉縣涉毆打男子丟包致死案，已進入國民參審，今年1月交保後又開槍傷人，逃亡3個月被逮。警察示意圖／聯合報系資料照

屏東縣

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