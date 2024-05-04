影／土城停車場賓士男吸毒暴斃 通緝犯女友不敢報警…遭遺棄致死送辦

新北市土城區一處民間收費停車場昨傳命案，死者郭姓男子疑遭宋姓女友棄置車內，警方昨晚在新莊區一處摩鐵將人帶回詢問，今天中午依遺棄致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市土城警方昨天下午1時許獲報，土城區裕民路一處民間收費停車場，有民眾指稱，發現停車場有人倒臥一輛賓士汽車後座，警方獲報立即到場，發現汽車還在發動中，後座男子已無生命跡象，明顯死亡，封鎖現場採證。經查，死者為30歲郭姓男子，且去年9月才出獄，死者雖身上有外傷，但疑似舊傷且非致命傷，但警方在汽車旅館及賓士汽車內，有發現毒品殘渣夾鏈袋。

警方調閱停車場監視器，確認該車為今天中午12時許開進停車場，隨後有一名男子從駕駛座下車徒步離開，直到下午1時30多分，又有一名女子下車並從後車廂拿東西後徒步離開，警方將二人列為重要關係人，經擴大調閱案發地點周邊監視器畫面，發現該名女子離開停車場後，叫計程車前往泰山，隨後又搭車到新莊區一間汽車旅館，警方昨天傍晚在新莊區找到名涉案的27歲宋姓女子，另於昨晚6時許，在鶯歌區找到涉案的蘇姓男子。

「他有喝酒和吃安眠藥。」據了解，從事代駕的蘇姓男子向警方表示，昨天接到宋女電話表示要叫代駕到土城的汽車旅館幫忙開車及載人，他到旅館時，宋女說其男友有飲酒及服用安眠藥，昏睡叫不醒，還幫忙人扶上車，才依宋女指示，將賓士汽車開至土城區裕民路的收費停車場，車資及協助搬送一共收費900元，代駕完成後就直接徒步離開停車場。警方今天中午將蘇男帶至新北地檢署經檢察官訊後請回。

「他喝了神仙水就昏死過去，叫不醒。」據了解，昨天是宋女向110報案，宋女坦承和郭男一起到汽車旅館吸食毒品，但郭男疑似服用過量一直昏睡，又到中午退房時，不知如何處理，才會叫代駕來幫忙將人扶上車，才開車到停車場，代駕人就先離開，她在車上待了近一小時，因擔心自己遭通緝身分曝光，下車後在停車場旁打電話報警，等警方和救護車到場才離開。

警方今天中午依檢察官指示，並未將宋女帶至市立板橋殯儀館相驗，以遺棄致死罪嫌移送新北地檢署偵辦，宋女為台中地檢署發布通緝部分也由新北檢方代執行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885