影／工人起糾紛...撂人攜槍助陣嗆單挑 新北警3小時逮4嫌

新北市一處工地日前發生工人潘男上工時與劉男起口角糾紛，潘男涉嫌找賴男攜帶3把瓦斯槍夥同李男及黎男到場助陣嗆聲要單挑，轄區警方於獲報3小時迅速逮捕4嫌到案，並查扣3把犯案用瓦斯槍，警詢後將賴嫌等4人依妨害秩序、恐嚇公眾危安罪嫌送辦。

新北市中和警方上月27日上午11時許，接獲110轉報，指稱中和區連城路一處工地，有數名男子持槍闖入土地內涉嫌恐嚇，大批警力獲報到場時，4名涉案嫌犯已駕車逃逸，警方調閱案發工地附近監視器畫面，以車追人，於案發後3小時，先在新莊區新泰路查獲賴姓男子（28歲）並在其住處搜扣3把犯案用瓦斯槍，並循線通知同案共犯潘姓男子（30歲）、李姓男子（33歲）、黎姓男子（29歲）3人到案。

經查，此案起因為被害人劉姓男子（49歲）與潘男於建築工地工作時，因劉男持乙炔燒斷鋼筋時，不慎夾到潘男右手指，雙方因此發生口角衝突糾紛，引起潘男不滿，聯繫李男等人到場，賴男等3人到場竟手持3把瓦斯BB槍大聲叫囂助勢，潘男嗆聲要與劉男單挑，現場其他工班工人見狀連忙忙二人拉開後，潘男等4人才怒氣沖沖駕車離去。