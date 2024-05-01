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想知道兒有沒吸毒...台南老父報警抓人還交出1包粉 最後卻期待落空

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名老父親去年5月間打電話報警，指兒子亂服藥物須戒護就醫，經警方及救護人員將兒子送醫後，他指在兒子房內枕頭下找到1小包安他非他命，兒子否認持有外，警方當下也未驗尿，老父改口在門口發現的，希望警方介入調查兒子有無施用毒品，法官認證據不足，兒子獲判無罪。

兒子始終否認有持有安非他命犯行，他辯稱，當天他吃了安眠藥就送醫院了，頭腦昏昏的他什麼都不知道。他強調，沒有施用毒品的前科以及施用毒品習慣。

老父於警詢時說，兒子施用毒品的習慣斷斷續續有3年之久。當天（去年5月5日）不算的話，上一次施用的時間是前年12月10日晚上，也是在家裡面施用，而且那次的狀況跟當天一樣。他說，兒子都是在家裡偷偷施用毒品，「我不知道他是如何施用」。

然而，台南地院認為，上次兒子若真的有施用毒品經送醫治療情事，收治的醫院依規定必然會通報警察，兒子必將被法辦，但兒子並無相關前案紀錄。若兒子斷斷續續施用毒品長達3年之久，前年底曾因竊盜案件入監執行拘役120日，在入監執行時的檢查，應該就會驗出其施用毒品的情形，卻無相關紀錄。

老父於偵查中改口，白色粉末是他送兒子上救護車之後，在門口發現的，而不是在房內枕頭下。他說，他的用意是希望警察可以積極介入偵辦，偵辦看兒子有無服用非法藥物。他表示，兒子上救護車時不是很配合、有拉扯，他懷疑是從兒子身上掉下來的，但不確定是兒子的。

法官認老父證述前後有矛盾不一的情形，且依其偵查中的證述，不過就是一個老父親，想要知道自己的兒子有沒有吸毒，以在自己兒子房間內找到毒品的方式，不當的利用警方，其行為雖屬不妥，卻也在情理之間。

法官指證人證詞不足採信外，警方在經證人告知兒子持有毒品後，也未針對其進行尿液檢驗，也無法確認其尿液中是否有毒品反應，除去證人證述後，並無積極證據證明扣案毒品是兒子持有，最後判兒子無罪。

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台南地院認為，除去老父親證述不足採信後，並無積極證據證明扣案毒品是兒子持有，最後兒子獲判無罪。圖／本報資料照
台南地院認為，除去老父親證述不足採信後，並無積極證據證明扣案毒品是兒子持有，最後兒子獲判無罪。圖／本報資料照

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