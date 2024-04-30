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殷琪網購大麻藥品給寵物狗險涉罪 防檢署：國內無相關藥證供寵物用

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

大陸工程、台灣高鐵前董事長殷琪，去年涉從美國網購大麻藥品給寵物狗舒緩焦慮用，但因藥品含有大麻二酚（CBD）、四氫大麻酚（THC）等成分而遭海關查扣，但考量本人在不知情下購買藥品，後予以不起訴處分。農業部防檢署表示，我國並未開放含CBD成分的藥品進口，THC在台灣更屬於二級毒品，民眾不得上網自行購買或私自進口。

根據關務署指出，CBD及THC等為自大麻植物中提取的大麻素，可為原料藥經加工調製成一定劑型及劑量的大麻素製劑。據衛福部食藥署指出，大麻及THC因具有成癮性，屬於第二級毒品及管制藥品；CBD不具成癮性，具有藥理活性及醫療功效，以一般藥品列管。

目前國內未核准任何含CBD成分的藥品在我國販售，民眾經醫師診斷評估後開立此類藥品處方，須依「藥物樣品贈品管理辦法」向食藥署提交文件申請自用CBD藥品專案進口。

防檢署副署長徐榮彬表示，我國並未開放含CBD成分的藥品進口，大麻二酚仍是列管藥品，但在有些國家會在食物或飲料中添加使用，而THC在台灣更屬於二級毒品，上述兩藥品均未開放相關藥證給國內寵物使用，民眾在國內均不得上網自行購買，以免觸法。

此外，為讓犬貓等伴侶動物生病時，在動物藥品不足下可使用人用藥品醫治，檢疫署與衛福部今年已共同發布「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，在經防檢署核准登錄為動物保護藥品時，人用藥品可透過獸醫師開立購藥證明來使用，2026年7月1日正式實施上路。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

CBD大麻二酚產品在國內未核准販售，民眾也不得私自從國外帶回。聯合報系資料照
CBD大麻二酚產品在國內未核准販售，民眾也不得私自從國外帶回。聯合報系資料照

大麻 毒品 獸醫師

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