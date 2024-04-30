影／自創矮化技術大麻增產40倍 分工明確還寫製毒日記…6人被起訴
屏東縣刑警大隊肅竊組去年破獲製毒工廠後，向上溯源，查獲以謝姓男子為首共6人大麻工廠案，謝男出資，為了讓大麻種植量增加，自創矮化技術種植大麻，1株大麻母株最高可分株到40株，專攻大麻花。檢警去年底查獲658大盆大麻活株，嫌犯稱一盆可賣1千萬，現場還搜出製毒日記，詳載生長周期、施肥用藥。桃園地檢署近日偵結起訴謝男共6人。
屏東縣刑警大隊今開破案記者會，去年11月在桃園市龍潭區社區住宅，查獲謝姓男子為首共6人大麻工廠案，謝男找來朋友，分工明確，大麻師傅吳男，還有負責包裝、銷贓等分工，有的人領月薪，月薪有4到10萬元不等，大麻師傅則是抽兩成計算薪資，集團成員都只認識謝男。
警方調查，國內大麻價格高，謝男等覬覦栽種大麻豐厚利潤，還自創矮化技術種植大麻增加產量，1株大麻母株可分株到40株大麻株，且專攻大麻花，種植大麻花烘乾再轉賣。
警方去年底攻堅破門查獲大麻工廠，謝男在桃園市社區大樓租屋，屋內房間全部種植大麻活株，共查扣大麻活株658盆，可分株到4843株，植物生長燈組27組，大麻花成品20.4公斤，另外查獲製作二級毒品的先驅原料假麻黃鹼7.3公斤，現場保險箱內查扣1千萬元現金、黃金項鍊2條，勞力士手表1隻。
嫌犯將大麻矮化分株種植手法，增加產量手法，承辦員警說，第一次看見，現場還查獲一本製毒日記，詳細記載大麻生長周期、施肥用藥紀錄。1克大麻花賣2000元，嫌犯稱，現場一盆大麻活株，可賣到1千萬元。
警方逮捕該大麻工廠主嫌謝男、大麻師傅吳男，與其他四人，檢方近日依違反毒品危害防制條例偵結起訴謝男共6人。
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