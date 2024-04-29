查扣槍枝60枝5萬克毒品 逾4千桃警雷霆除暴成果出爐

桃園市上個月發生警匪槍戰，警方在30分鐘內緝拿匪徒到案，為安定民心，警方隨即執行「雷霆除暴」專案，針對轄內治安顧慮場所強力掃蕩，為期1個月查緝成果豐碩，今桃園市長張善政、桃園地檢署檢察長俞秀端等人赴桃園市警局，頒發慰問金給警察同仁勉勵。

警察市警局局長吳坤旭指出，專案期間同步執行擴大臨檢威力掃蕩，就轄內曾經發生或易發生事故的KTV、汽車旅館、青少年聚集易生涉毒及色情等其他特種行業場所執行擴大臨檢、路檢及犯罪預防宣導作為，並採取高強度、高密度的查緝策略，強力執行肅槍、緝毒及打擊詐欺集團。

統計專案期間，動員警力4328人次，臨檢1195處場所、實施路檢點422處，查獲組織犯罪4件23人、大型職業賭場4處101人、通緝犯732件707人、非法槍彈案17件30人並查扣各式槍枝60枝，初篩26枝具殺傷力及子彈664顆、查獲詐欺集團36團215人與攔阻被害金額約6527萬元、各級毒品726件792人，查扣毒品毛重共5萬4114.9公克等，成果相當豐碩。另查獲涉電信網路詐欺、毒品等各類刑案共計204人，其中檢肅天道盟正義會、四海幫等幫派成員共23人。

專案成果中，桃園警分局查獲14人車手集團，利用假投資詐騙民眾，向上溯源查緝水房，在現場查獲290萬現金及270萬泰達幣，總金額高達560萬，警方已查扣嫌犯帳戶，將繼續向上溯源。

另外八德警分局查扣42把非法改造槍枝；據了解，警方查緝10人販毒集團時，進一步調查發現毒販因擔心黑吃黑擁槍自重防身，先是查獲一把土耳其短槍及衝鋒長槍，持續溯源發現在平鎮區一處民宅暗藏兵工廠，破門而入赫見牆上及地板共有40多支準備改造槍，經營「客製化改槍」出貨給地下犯罪集團，現場還有「電動式滾筒機槍」，警方正持續查明供貨的來源。

統計這次專案期間及去年同期治安狀況變化，全般刑案1232件較去年同期減少47件、暴力犯罪1件較去年同期減少2件、聚眾鬥毆2件較去年同期減少2件、竊盜108件較去年同期減少2件，；另在查獲非法槍彈部分，則較去年同期增加24枝、661顆、詐欺集團增加7團89人、成功攔阻被害金額增加219萬8381元、查扣毒品也增加57件32人等，在重要犯罪查獲數上均有顯著提升。

今桃園市警局發表專案成果，桃園市長張善政、桃園地檢署檢察長俞秀端等人赴桃園市警局，頒發慰問金勉勵警察同仁。張善政表示，這次專案成果豐碩，感謝警察同仁的辛勞，有效維護桃園治安環境，而治安的提升是無窮盡的，盼警察同仁持續努力，讓桃園治安能夠百尺竿頭、更進一步。

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