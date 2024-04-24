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台南男上咖啡店背包忘了拿 到派出所領拾得物 裡頭竟有毒品

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南林姓男子2年多前到永康連鎖咖啡店，離開時背包忘了帶走，經店員報警後，永康分局鹽行派出所依拾得物處理，林當晚前往派出所領取時，經警打開背包清點時，發現紅棕色錠劑罐及毒咖啡包，檢驗後罐內安非他命等混合毒品，他辯遭人錯放背包，法官認為卸責之詞，判他1年。

林表示，2021年9月25日下午5時許攜帶背包至咖啡店，離開時忘記取走，晚間7時30分許前往鹽行派出所領取背包，經警打開背包清點拾得物內容時發現該紅棕色錠劑罐，內含混合安非他命、硝甲西泮2、3級毒品69公克及毒咖啡5包。

他於警詢時，供稱是和綽號「大黑」一起喝酒，他有喝醉不知是不是有別人趁機將該物品放進他後背包內，他沒有大黑的聯絡方式，也不知道真實年籍資料。檢方偵查時，他改口說，跟兩個朋友去，綽號叫「小圓」、「阿木」，真實姓名不知道，沒有辦法與他們聯絡。

然而，台南地院審理時，他辯稱，不知道誰將毒品放在他背包。所述並不一致，已令法官存疑，且他無法提出所稱「友人」姓名、年籍資料、住居所等以資調查，有違常理。

法官認為，毒品價格昂貴，必須透過特殊管道取得，且極易於交易過程遭警查獲，數量不少，如林所辯遭錯放背包，所有人理應循線找回，但林自承知道的是裡面的東西叫做梅片，之前有食用過1次，1片1百多元，未曾接獲有人要找尋失物請求，與常理有別，不足採信。

台南地院認他持有第2級毒品純質淨重20公克以上處1年，扣案毒品均沒收銷燬，可上訴。

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林男前往派出所領取背包時，經警打開清點時，發現裡頭有毒品及毒咖啡包，他辯遭人錯放背包，法官認為卸責之詞，他持有第2級毒品純質淨重20公克以上被判1年。圖／本報資料照
林男前往派出所領取背包時，經警打開清點時，發現裡頭有毒品及毒咖啡包，他辯遭人錯放背包，法官認為卸責之詞，他持有第2級毒品純質淨重20公克以上被判1年。圖／本報資料照

台南 咖啡 毒品

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