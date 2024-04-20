影／新竹男搖身一變成化學專家 隱身民宿調製合成大麻素

新竹縣潘姓男子疑在網路販售大麻，嘉義縣警方循線追查發現，他在新竹山區租用民宿作為掩護，在房內分裝毒品並販售，近日會同新竹警方搜索，查獲數盒草末及分裝袋，帶回化驗竟含有台灣罕見的3級毒品合成大麻素，詢問後將依涉犯毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

嘉義縣警察局刑事警察大隊指出，獲報後報請新竹地檢署指揮偵辦，4月17日持搜索票與新竹縣竹東分局共同搜索，查獲潘男及毒品草末數盒、各式分裝袋、器具，其中不明草末檢出含有3級毒品合成大麻素（ADB-BUTINACA），是台灣較罕見3級毒品成分。

此外，潘男為吸引買氣，還會特別替混合大麻合成素的商品取名，包括穿梭者、靜心放空、磨飯生等商品名稱，暗示買家商品與大麻具有相同藥效功能。警方指出，詢問後依涉嫌毒品危害防制條例罪移送新竹地檢署偵辦，並積極溯源，追查幕後毒品來源。

警方呼籲，市售特別標榜致幻、啟靈、飛行等效果，或來路不明的植物粉末，極有可能摻有大麻、大麻合成素或其他種類之新興毒品成分，若因一時好奇而誤用，除可能觸法之外，來路不明的毒品成分也可能對身體造成極大危害，因此必須謹慎小心。

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