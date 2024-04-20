檢院挺警！台東竊案6犯嫌聲押禁見獲准 民稱大快人心

台東市年初至今竊案頻傳，民眾人心惶惶，警方壓力倍增，地檢署與地方法院，不讓竊犯囂張，用行動挺員警，接連2起竊案，6犯嫌均遭聲押禁見獲准，市長陳銘風前往分局打氣。民眾對檢院作法直呼「大快人心、爽！」

陳銘風說，這些犯嫌很可能從竊變盜，這是他和市民不願樂見的事，過去警方抓到嫌犯，通常又被放出來，確實會打擊基層員警信心，民眾也對司法產生不信任，這次看到連續竊案，犯嫌都遭聲押獲准，他絕對跳出來挺警檢院。

台東市從今年2月底陸續傳出民眾及機關財物遭竊，紛紛PO網路社團及通訊群組痛批治安太差，所幸警方也都在短時間內偵破，共計22案。大多民眾認為犯嫌經檢警偵訊很快就放出來時，卻全都遭聲押禁見獲准，令人跌破眼鏡。

昨天台東警分局辦理破案記者會，包括陳銘風、民防中隊長蔡東澄前往頒贈感謝狀及破案獎金。員警私下坦言這幾件竊案很有壓力，但最後檢察官和法官都聲押犯嫌，這比拿到破案獎金還更有意義，因為檢院都看到他們的努力，肯定他們。

「把犯嫌都關起來，當然爽啊！」吳姓市民說，不要說偷竊，其他吸毒、詐騙等犯罪都抓起來關，讓他們知道司法不是吃素的。另王姓市民說，「檢院就是要這樣，要不是現在講人權，要以前的話，這些壞人早就......」。

地檢署主任檢察官廖榮寬表示，每件案子檢察長都很慎重，這幾件竊案都用「專案」處理，檢察官偵辦時都向法院聲押犯嫌，也獲法官認同支持，就是不希望犯嫌還有機會危害民眾生命財產安全，也藉此呼籲有心人士勿以身試法。

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