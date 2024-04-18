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網路徵「長期鐵屁股」聚賭 警破獲賭場並起出大麻

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

35歲羅姓女子涉嫌在台南市北區和緯路某3樓透天厝的2樓經營賭場，警方接獲線報蒐證後持搜索票前往查緝，現場查獲羅姓女負責人、1名把風人員及4名賭客共6人，查扣賭資1萬6千多元、麻將賭具、帳冊等，羅女和把風人員依賭博罪嫌法辦；4名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

警方並在3樓寢室起出大麻10多公克，查出是羅姓女子的34歲陳姓男子涉嫌持有，警詢後依毒品罪嫌移送南檢偵辦。

台南市警五分局接獲情資，北區和緯路三段某透天厝有賭博情事，並透過網路社群招募賭客，貼文主打:「好市多通宵歡樂場、獨立包廂、供餐、提供手搖飲、零食、誠徵長期固定的鐵屁股」等語，吸引賭客上門聚賭。

警方成立專案小組偵辦，蒐證掌握不法事證後，向法院聲請得搜索票，本月14日深夜11點多偵查隊隊長王宥薦帶班執行查緝行動，一舉破獲該賭場，當場查獲現場負責人羅姓女子（35歲）及把風人員邱姓男子（29歲），查扣賭資現金1萬6千多元、賭具麻將4副、電動麻將桌、監視器、帳冊、手機。

據了解，警方查獲地點是在3樓透天厝的2樓，1樓是理髮店，2樓、3樓是羅女向店家承租但店家表示不知她在經營賭場。

台南市警五分局長洪宏榮表示，職業賭場容易藏污納垢，警方將持續加強取締，淨化北區治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

34歲陳姓男子涉嫌持有大麻，警詢後依毒品罪嫌移送南檢偵辦。記者黃宣翰／翻攝
34歲陳姓男子涉嫌持有大麻，警詢後依毒品罪嫌移送南檢偵辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警方破獲賭場，查扣賭資1萬6千多元。記者黃宣翰／翻攝
台南市警方破獲賭場，查扣賭資1萬6千多元。記者黃宣翰／翻攝

台南 賭場 透天厝

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