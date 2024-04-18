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影／外送員斜槓販毒 保溫箱內藏130個毒咖啡包

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初警方喬裝買家，誘出鍾男於新北市三重區車路頭街交易，當場查扣130包毒品咖啡包，一併帶回查辦，警詢後依法究辦。

據了解，鍾姓男子（29歲）是一名外送員，他涉嫌以外送員身分當掩護，斜槓販賣起毒咖啡包。這個月初警方接獲線報，偽裝買家誘出鍾男於這個月6日下午在新北市三重區車路頭街136巷口交易。

當天下午近3時許，鍾男騎機車抵達，他環顧四周旋即在周邊繞騎查看，確認沒有警察在場，他停妥機車步行到指定地點面交，當場被埋伏警察逮捕。

警方附帶搜索，於鍾男褲子口袋查扣毒品咖啡包2包、不法所得6000元及犯案用手機，隨後再於鍾男機車置物箱內，搜扣128包毒品咖啡包，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦，並持續向上溯源，追查有無其他共犯。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓外送員斜槓販賣毒品咖啡包，這月初被警方查獲依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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外送員 毒品

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