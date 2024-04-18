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苗栗警涉染毒 2大過免職

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

竹南警分局中港海口派出所一名王姓警員因涉毒品案，警局祭出鐵腕依法處兩大過予以免職，將他斷然淘汰。記者吳傑沐／攝影
竹南警分局中港海口派出所一名王姓警員因涉毒品案，警局祭出鐵腕依法處兩大過予以免職，將他斷然淘汰。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣警局刑警大隊近日在網路巡邏發現有人想要購買毒品，喬裝賣家聯繫逮人，竟然逮到自家竹南分局中港海口派出所的王姓員警，還進一步在他家中找到毒品殘渣袋，一問才知王員吸毒已有半年時間，全案除依毒品罪移送法辦，警局也對他記2大過免職處分。

據了解，王員是警專36期，畢業即派任苗栗服務，從警5年都在中港海口派出所服務，疑因網路交友不慎與自制力不足，所以染毒；3月初，他上網詢問有沒有人販售大麻，被刑大網路巡邏員警盯上，3月中旬被刑大逮捕，因租屋處搜出大麻殘渣袋，坦承吸食，經苗栗地檢署複訊後交保，同案另有7名被告，也都交保。

熟識王員的基層員警聽聞毒品案皆感錯愕，指王員平時上班表現無異常，看不出已染毒半年。

竹南警分局表示，未來會持續督促各級主管、幹部應落實內部管理，對於所屬員警平時生活言行、工作表現及交往對象均應深入了解，詳加考核，若發現員警有違紀傾向者，將適時輔導匡正，對於頑劣不悛及不適任者則會斷然淘汰。

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