嬤從大溪到中壢無故砸人車 檢通緝到案仍不說原因

家住桃園市大溪區六旬王姓婦人，去年6月6日晚間，千里迢迢從大溪區騎車近19公里到中壢區健行科大附近，手持路邊撿拾的磚塊，數度砸向宋姓男子停在家門前的紅色機車，造成機車左方向燈罩、儀表板等多處破裂、刮傷。警方根據車號追人卻屢傳不到，經檢方發布通緝到案，身穿袈裟應訊的王阿嬤仍不願透露砸車原因。桃園地檢署偵結，依毀損罪嫌起訴。

起訴指出，66歲王姓婦人與宋姓機車車主素不相識，案發當晚8點25分，宋男在中壢區的家中客廳看電視時，突然發現屋外傳出砸東西巨大聲響，外出查看，驚見停在家門前的紅色重型機車遭不明人士持磚頭砸毀，除造成機車左方向燈罩破裂、儀表板及鑰匙孔錯位破裂，以及擋泥板有多處刮傷，導致機車不堪使用，發現有名身著袈裟模樣的人騎車逃逸，於是向桃市中壢警分局報案提告。