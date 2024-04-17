和家人吵架！台中勤美誠品險遭縱火 男潑灑柴油「狂按打火機」點不著

台中勤美誠品今下午險遭人縱火，王姓男子疑似情緒不穩，又自稱和家人吵架心情不好，竟拿2個10公升容量塑膠桶裝柴油，背著跑到3樓書店潑灑企圖用打火機引燃，所幸柴油燃點高，王這才沒縱火成功，否則後果不堪設想，警方獲報逮人後晚間將依公共危險罪嫌送辦，預計檢方將聲押。

台中第一分局調查，王男（24歲）今天下午2點多獨自背著包包進入勤美誠品，抵達3樓後竟從包包拿出2個塑膠桶朝地面潑灑，一手還持打火機要點燃，現場民眾見狀紛紛閃避，店家保全也上前制止才未釀嚴重災情。

警方趕赴現場時，發現地上已被潑灑一灘油，經查王包包內有2個容量各10公升的塑膠桶，王身上也因桶裝未密封被淋得滿身油，一但引燃成功加上周邊堆滿書籍易燃物，且商場人潮眾多，後果不堪設想。

據了解，王男落網當下不願配合，警方詢問他為何要潑汽油、企圖引燃，他都不口不談，後經警方追查並突破其心防，王這才坦言因為和家人近期有糾紛，大吵後被趕出家門，他才從台中海線住處跑到市區商場想縱火。

警方起出還以為王男購買的是汽油，但根據王男在現場一再撥動打火機卻沒成功引燃，仔細確認才發現他買的是柴油，加上柴油燃點高，一般使用打火機並不易點燃，這才未釀成嚴重後果。