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毒梟勾串港區人員走私大麻進基隆港 得手1次 第2次認栽

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子等人涉嫌從泰國將大麻夾藏在貨櫃中，再勾結港區作業人員破壞封條，從貨櫃內取出毒品後載運到港外。陳男等人曾得手一次，再次運送160公斤大麻進港後被查獲。基隆地檢署追查共8人涉案，今依運輸第2級毒品、私運管制物品進口罪嫌提起公訴。

檢方起訴指出，去年底接獲航業調查處基隆調查站情資，運毒集團疑結合基隆港區作業人員，以貨櫃夾藏毒品方式運入毒品，指派檢察官李國瑋與航基站、基隆港務警察總隊、保三總隊、新北市汐止警分局共組專案小組偵辦。

專案小組查出運毒集團以高額報酬，引誘並吸收負責基隆港東岸碼頭營運的某物流公司巫姓、劉姓和張姓人員，規畫利用東岸碼頭作業流程貨櫃儀檢前的等待時間，破壞貨櫃封條，先行將夾藏貨櫃內毒品取出，再載運至港區外。

運毒集團去年10月間，自泰國將10箱大麻毒品夾藏貨櫃，由沈男找鄭男報關，再由彭男處理國內報關事宜。貨櫃運抵基隆港東岸碼頭後，利用深夜貨櫃儀檢前時機，由物流公司張男把風，巫男和劉男破壞貨櫃封條，將10箱大麻毒品搬移到另名張嫌駕駛的貨櫃曳引車，藏放車頭內並駛離港區後，把大麻毒品交給上手彭男，彭再交給上手陳男得逞。

陳男為首的運毒集團食髓知味，去年12月中旬又規畫自泰國將淨重160.2公斤的323袋大麻，夾藏在貨櫃中，仍由鄭擔任報關名義人，運到基隆港東岸碼頭，欲利用相同方式取走大麻毒品。後來因船班靠港時間延誤暫緩行動。

運毒集團透過劉男得知貨櫃擺放處後，陳男為盡快取得毒品，允諾提高報酬給巫、劉2人，巫男於此再找張姓貨櫃車司機，夜間共同前往貨櫃擺放處，欲將大麻搬離東岸碼頭交付陳男，但因尚有門式起重機進行搬運工作，未得逞。

察官指揮航基站扣押這批毒品，追查後展開3波搜索，逮捕陳男等8人，偵查後認定分涉犯運輸第2級毒品、私運管制物品進口等罪提起公訴。

基隆檢調在基隆港獲查160公斤走私大麻毒品，循線瓦解運毒集團，起訴8人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆檢調在基隆港獲查160公斤走私大麻毒品，循線瓦解運毒集團，起訴8人。記者邱瑞杰／翻攝

基隆港 大麻 毒品

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