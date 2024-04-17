扯！桃園查獲501支笑氣鋼瓶 近年破獲最大宗非法笑氣案

桃園警察局今執行毒品查緝專案，分別於中壢區、桃園區發現疑似地下笑氣儲放場，市府環保局會同派員稽查，現場查獲共501支笑氣鋼瓶，為近年破獲最大宗非法笑氣案；因笑氣具有短暫興奮效果，常被誤用於毒品替代，但吸入恐導致缺氧、呼吸困難，有引發死亡風險。環境部化學物質管理署於2020年10月30日公告笑氣為關注化學物質，現場持有人因未申領相關核可文件，環保局將依「毒性及關注化學物質管理法」規定，處最高可處30萬元，並依法沒入笑氣鋼瓶。

桃園八德警分局今於本市中壢區文中路某一倉庫，發現戴姓行為人持有大量鋼瓶、未拆封氣球、過濾棉、推銷名片、打火機等銷售小廣告，疑似為笑氣儲存分裝場，經通報環保局人員到場後，共清點有101鋼瓶，戴姓行為人坦承現場為笑氣，但不願提供其他相關訊息。無獨有偶，桃園區龍山街一帶某一偏僻地點，也同步查獲笑氣儲存場，由張姓行為人表示持有約400支笑氣鋼瓶，也未持有相關核可文件，其餘訊息均未提供。

環保局表示，今查獲疑似笑氣鋼瓶，後續會依規定送檢驗測定，如確認為規定「一氧化二氮（笑氣）」關注化學物質，而未申領相關文件，將依法開罰最高30萬元外，相關鋼瓶、器具也會沒入。後續環保局也會依現場相關事證持續擴大追查流向。

環保局呼籲，民眾勿購買來路不明氣體吸食，因坊間笑氣非屬食品級或醫療級，且未有相關品質檢驗把關，倘若索取食用或誤用過量，除有呼吸困難、胸悶、咳嗽、精神混亂、視覺系統及腦部受損等症狀，當急性中毒時，會導致缺氧或身亡危害風險，且又會因持有未經核准之笑氣因而受罰，不僅傷錢又傷身，倘造成不可回復傷害，實在得不償失。

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