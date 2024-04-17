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酒店前少爺遭上銬逼吐錢 報警求助被查出「1物」也遭法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子先前在台北市某酒店上班時遭疑偷錢，昨在酒店外遭張男等3人上銬欲帶回店內討債，陳男趁隙報警，警方到場逮捕3人，清查陳男財物時又在陳男行李中查獲毒品安非他命及吸食器，警詢後將4人分別送辦。

警方調查，24歲陳男昨午5時許行經台北市中山區民生東路某公園，遭民生東路上某酒店員工29歲張男、47歲賴男、36歲鄭男撞見，張男持手銬銬住陳男雙手，3人準備將陳男帶回店內，陳男抗拒入店並趁隙打電話報警。

轄區中山分局中山二派出所員警獲報到場，當場逮捕張等3人，清查陳男隨身物品時，意外在陳男行李中發現毒品安非他命殘渣袋一包、吸食器一組，又逮捕陳男，將4人全數帶回偵辦。

據悉，陳男曾涉毒品案，先前在該酒店上班，因店內財物短少2萬5000元，陳男遭疑偷錢，他離開該酒店後居無定所，時常拖著行李箱到處遊蕩。

張男曾涉公共危險、詐欺、違反洗錢防制法等案，鄭男曾涉傷害案，賴男先前未曾涉及刑案，3人平時在該酒店擔任泊車人員，昨犯後否認傷害陳男，但坦言持手銬銬住陳男。

警方表示，全案詢後依妨害自由、傷害罪嫌將張男等3人移送台北地檢署偵辦，陳男持毒部分也依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦，持續追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

24歲陳男昨午5時許行經台北市中山區民生東路某公園，遭民生東路上某酒店員工29歲張男、47歲賴男、36歲鄭男撞見，張男持手銬銬住陳男雙手。記者李隆揆／翻攝
24歲陳男昨午5時許行經台北市中山區民生東路某公園，遭民生東路上某酒店員工29歲張男、47歲賴男、36歲鄭男撞見，張男持手銬銬住陳男雙手。記者李隆揆／翻攝

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