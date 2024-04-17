大麻查獲量6年來暴增11倍 白領、具海外經驗者施用黑數多

國內去年查獲大麻重量較6年前暴增11倍，與施用人數增幅不成比例，檢警分析暗藏大量施用黑數。行政院長陳建仁今赴刑事局了解查緝狀況，表示大麻施用黑數多，反毒機關務必持續努力，偵破發掘。

高檢署統計查獲大麻重量，2018至2021年度，各查獲92、202、246、240公斤，前年暴增至1559公斤，去年則有1169公斤；各地檢署偵結大麻案施用人數，2018至前年度，各有429、627、563、458、639人，去年802人較多。

檢警分析，大麻查獲重量與施用人數不成比例，研判有為數眾多施用黑數，主因是具白領、無毒品前科、海外居住經驗、經常出入大麻合法化國家等特性，與傳統毒品施用者屬性不同，不易發掘。

高檢針對大麻查緝策略及策進作為，加強國際合作防堵走私、佈建查緝植栽及製造、網路巡查取締販賣，以截斷供應鍊，並積極發掘施用黑數。為發掘施用黑數，高檢統籌專案，本月12至14日執行查獲328人，其中施用295人，並破獲植栽場4座；游姓男子等3人涉嫌在桃園市楊梅區租透天厝種大麻，刑事局偵三大隊本月2日查獲，查扣70株及大麻成品、栽種工具。

行政院長陳建仁今上午至刑事局主持「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數」記者會，他說，行政院2017年推出新世代反毒策略行動綱領，4年經費1百億元，以人為中心追緝毒品源頭，以量為目標；2021年提出新世代反毒策略行動綱領第2期，4年經費150億元，減少毒品供應、需求及危害，溯源、追人及斷金流。

他說，反毒一向是施政重點，未來推動新世代反毒策略行動綱領第3期，著重科技、海上及國際查緝，嚴防邊境走私，強化查緝青少年及校園藥頭；對於戒毒，著重戒癮資源及醫療輔導，透過醫療及教育戒除毒癮，回歸家庭及社會。

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