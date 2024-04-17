員警網購大麻 苗縣警局依法兩大過免職淘汰

苗栗縣竹南警分局一名王姓警員，日前上網購買大麻，縣警局刑事大隊網路巡邏發現後，深入追查王男身分，赫然發現他竟是自家人，目前在中港海口派出所任職，全案涉毒品危害防制條例移送檢方偵辦外，縣警局也祭出鐵腕依法處兩大過予以免職，將他斷然淘汰。

據了解，王姓警員畢業後派任到苗栗縣，從警已有五年，資歷尚淺，疑因交友不慎且自制力不足，上月中旬上網購買大麻涉犯毒品案；面對自家人偵查時，他坦承吸食第二級毒品大麻，分局以記過免職懲處，近日警政署人事公文書抵達確定汰除。