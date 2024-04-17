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台鐵大便男落網！稱當下真的太想「方便」 扔屎抹屎畫面曝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台鐵305車次自強號列車日前驚傳有乘客在座椅塗抹穢物，清潔員發現後報警，鐵路警方調閱監視器畫面，鎖定通緝犯孫姓男子涉案，隔天將人逮獲，他警詢時稱，當下真的太想大便了，大在褲子上後不知道不知如何是好，只好把大便隨手丟棄，警詢後被依毀損罪送辦，通緝部分則解送歸案。

「大便男」犯案畫面曝光，只見他在列車還在行駛中移動，把大便丟在地上後，手上的「殘屎」大力抹在最近的兩個椅背，接著繼續向前移動，經過的椅背都一一觸碰，把椅背的白色頭靠枕巾當衛生紙「手越抹越乾淨」，離開車廂前還雙手確認，從容離去。

台鐵公司指出，該列車是從新左營開抵台東，14日早上11點多，列車停靠台東終點站，清潔員發現第1車廂有6處椅背遭抹糞，另有1處大便置地，立即暫緩該車廂後續使用，安排入庫清潔、消毒，並向鐵路警察局報案，追查該名乘客及求償損失。

鐵警表示，14日下午2點多接獲台東機務段技術員提告毀損罪，經調閱監視器畫面，當時該車廂只有一名男子，他下車後出站騎車騎去，釐清身分是孫姓男子（59歲），由於他居無定所又有竊盜通緝在身，通報屏東、台東的各派出所協助逮人，順利在24小時內，於15日下午1點多將人逮獲。

孫男警詢時稱，當下真的太想大便了，忍不住就直接大在褲子上，手摸一下發現真的大出來了，一時之間不知如何是好，隨手把大便丟棄，手上的「殘屎」就用車廂椅背隨手擦掉，警詢後被依毀損罪函送法辦，通緝部分則解送歸案。

台鐵自強號車廂14日遭民眾塗抹糞便，甚至還有大便掉在地上，鐵路警察24小時內，15日下午1點多將人逮獲。圖／取自記者爆料網
台鐵自強號車廂14日遭民眾塗抹糞便，甚至還有大便掉在地上，鐵路警察24小時內，15日下午1點多將人逮獲。圖／取自記者爆料網
「大便男」犯案畫面曝光，只見他把大便丟在地上後，手上的「殘屎」大力抹在最近的兩個椅背，且經過的椅背都一一觸碰，把椅背的白色頭靠枕巾當衛生紙，離開車廂前還雙手確認是否乾淨，從容離去。記者翁至成／翻攝
「大便男」犯案畫面曝光，只見他把大便丟在地上後，手上的「殘屎」大力抹在最近的兩個椅背，且經過的椅背都一一觸碰，把椅背的白色頭靠枕巾當衛生紙，離開車廂前還雙手確認是否乾淨，從容離去。記者翁至成／翻攝
「大便男」犯案畫面曝光，只見他把大便丟在地上後，手上的「殘屎」大力抹在最近的兩個椅背，且經過的椅背都一一觸碰，把椅背的白色頭靠枕巾當衛生紙，離開車廂前還雙手確認是否乾淨，從容離去。記者翁至成／翻攝
「大便男」犯案畫面曝光，只見他把大便丟在地上後，手上的「殘屎」大力抹在最近的兩個椅背，且經過的椅背都一一觸碰，把椅背的白色頭靠枕巾當衛生紙，離開車廂前還雙手確認是否乾淨，從容離去。記者翁至成／翻攝
「大便男」犯案畫面曝光，只見他把大便丟在地上後，手上的「殘屎」大力抹在最近的兩個椅背，且經過的椅背都一一觸碰，把椅背的白色頭靠枕巾當衛生紙，離開車廂前還雙手確認是否乾淨，從容離去。記者翁至成／翻攝
「大便男」犯案畫面曝光，只見他把大便丟在地上後，手上的「殘屎」大力抹在最近的兩個椅背，且經過的椅背都一一觸碰，把椅背的白色頭靠枕巾當衛生紙，離開車廂前還雙手確認是否乾淨，從容離去。記者翁至成／翻攝
台鐵自強號車廂14日遭民眾塗抹糞便，甚至還有大便掉在地上，鐵路警察24小時內，15日下午1點多將人逮獲。圖／取自記者爆料網
台鐵自強號車廂14日遭民眾塗抹糞便，甚至還有大便掉在地上，鐵路警察24小時內，15日下午1點多將人逮獲。圖／取自記者爆料網

台東 台鐵 車廂 通緝

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