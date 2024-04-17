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「史上最大量」橋檢破35億大麻走私案 國內施用黑數多

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

台灣高等檢察署今天上午在警政署刑事警察局說明，近半年掃蕩大麻毒品的成效，其中，橋頭地檢署檢察官楊翊妘去年12月指揮海巡北門查緝隊，一舉破獲國內史上最鉅量1.3公噸大麻35億元走私案，成效顯著，不過，分析近年毒品人口檢出大麻用量比例，刑事局表示，仍有不少施用黑數尚未查獲。

警政署刑事警察局今天舉行「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數記者會」，行政院陳院長建仁在會中表達政府對大麻問題格外重視，近年國內查獲大麻重量，呈增加趨勢，去年查獲量為 1169.3公斤，相較2021年查獲量240.47公斤，增加 386.25％，顯見國內市場需求甚高。

為挖掘施用黑數，行政院自2019年9月起，指示現行犯尿液全面加驗大麻，惟自2019年9月迄2023年底，已加驗14 萬3928人次，平均陽性驗出率為1.76％，另對照地檢署辦理大麻案件偵結施用人數，2023年為8022人，顯然與上揭查獲量不成比例，足見大麻施用者與傳統毒品施用者具有不同屬性，有為數甚多的大麻施用黑數未被發掘。

台高檢署統合檢察、警察、調查、海巡、關務、憲兵六大緝毒系統，查獲大麻植栽場及運輸鉅量大麻，其中，自今年3月12日起執行「0305」發掘大麻施用黑數專案，總計搜索票聲請數521件、核准數438件（核准率84％）、實際執行數399件、查緝總人數328人（查獲率82％）、查緝施用人數 295 人、破獲植栽場 4 座、查扣各式施用工具 1,173 個。

近半年最具成效的查緝，就屬橋檢去年底破獲這宗外籍油輪私運1381公斤大麻案，檢察官楊翊妘指揮海巡北門查緝隊，歷時3月執行各項偵查蒐證，掌握緬甸籍船長、船員等7人，先利用外籍油輪在東南亞海域載運大麻毒品，並於我國西南部海域接駁後，利用「南市筏」管筏欲搶灘上岸，而毒品於海上漂流時，即被海巡查扣1159.3公斤大麻。

據了解，橋檢將運毒母船攔截帶返調查，總計查扣毒品以每小包500公克塑膠包裝，均為高純度大麻，總計查扣數為1381公斤，市價超過35億元，另本案扣得船舶，經變價拍賣所得144萬元。

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這批以每小包500公克包裝的大麻塑膠包，貼有大麻品名及成分比例標籤，均為高純度毒品。記者古和純／翻攝
這批以每小包500公克包裝的大麻塑膠包，貼有大麻品名及成分比例標籤，均為高純度毒品。記者古和純／翻攝
海巡署偵防分署北門查緝隊去年12月10日經橋檢指揮破獲史上最大量大麻走私案。記者古和純／翻攝
海巡署偵防分署北門查緝隊去年12月10日經橋檢指揮破獲史上最大量大麻走私案。記者古和純／翻攝
橋頭地檢署檢察官楊翊妘去年破獲國內史上最鉅量大麻走私案，共計1381公斤，市值破35億。記者古和純／翻攝
橋頭地檢署檢察官楊翊妘去年破獲國內史上最鉅量大麻走私案，共計1381公斤，市值破35億。記者古和純／翻攝

大麻 毒品 海巡

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