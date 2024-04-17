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鬧區獨棟豪宅種百萬大麻 台中男「創業夢」向友人募資遭逮

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中黃姓男子（29歲）無固定收入，欲創業卻動歪腦筋，竟在市區種植大麻牟利，以1.5萬資金開始「創業之路」，更想擴大事業版圖，以每股5萬元、投資半年可分紅30萬為條件，向友人募資，怎料，卻先遭警方破門，在2處大麻栽種場中，查獲大麻植株148棵、大麻花成品858克、栽種設備、肥料2批等，價值約1千萬；保三總隊將涉案的2名黃嫌、李嫌共3人，以毒品危害防制條例移送。

據了解，台中黃男平時打零工維生，無固定收入，得知另一名黃男（28歲）會培育、栽種大麻苗，認為有利可圖，便發起「創業夢」，向黃姓苗商以1.5萬購入20株大麻苗，之後再向外募集20萬資金，購買相關設備，找來李姓男子（26歲）協助，於北屯區一處自住宅種植。

黃種植大麻苗4個月後，認為成果豐碩，有「擴大版圖」想法，租下低調隱匿的獨棟別墅，更向外以每股5萬元、投資半年可獲利30萬為噱頭，向友人募資，怎料卻無人參股，創業夢也先遭警方擊破。

警政署保三大隊在蒐獲情資後，報請台中地檢署檢察官、法務部台中調查處、台中市刑大偵一隊、偵三隊、清水警分局組成專案小組，今年2月趕在批大麻花採收前，破獲黃男2處大麻苗種植場，搜出大麻植株148棵、大麻花成品858克、栽種設備、肥料2批等栽種製造毒品相關物，初估市值約1千萬元。

保三表示，國人使用、種植大麻毒品案件有增加趨勢，尤其在毒品派對群聚活動中，因毒品及酒精催化作用，極易鬆懈心防混雜施用各類毒品，非但對健康產生不可逆的重大傷害，更常在毒品交際中，觸犯轉讓、販賣或運輸、製造等重罪，延伸各種社會治安問題，呼籲民眾，切勿與毒品為伍。

台中黃男無固定收入，欲創業卻動歪腦筋，竟在市區種植大麻牟利，以1.5萬資金開始「創業之路」，更想擴大事業版圖，遭警方破獲逮捕。記者劉柏均／翻攝
台中黃男無固定收入，欲創業卻動歪腦筋，竟在市區種植大麻牟利，以1.5萬資金開始「創業之路」，更想擴大事業版圖，遭警方破獲逮捕。記者劉柏均／翻攝
台中黃男無固定收入，欲創業卻動歪腦筋，竟在市區種植大麻牟利，以1.5萬資金開始「創業之路」，更想擴大事業版圖，遭警方破獲逮捕。記者劉柏均／翻攝
台中黃男無固定收入，欲創業卻動歪腦筋，竟在市區種植大麻牟利，以1.5萬資金開始「創業之路」，更想擴大事業版圖，遭警方破獲逮捕。記者劉柏均／翻攝

創業 大麻 毒品

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