三大腹瀉群聚事件 王品廚工有諾羅、寶林茶室1個案已換肝

近期國內腹瀉就診人次上升，特別是餐飲、旅宿業腹瀉群聚事件頻繁。疾管署發言人曾淑慧表示，藏壽司、王品、溪山里三大群聚案件，都有驗出零星出諾羅病毒。另外，寶林茶室食品中毒通報個案中，其中一例在加護病房的患者，已在昨日完成肝移植手術。

國內上週（4月7日至13日）腹瀉門急診就診累計13萬9848人次，較前一周120,868人次上升15.7%，與去年同期相當；上周腹瀉通報人次，為近十年同期第四高。曾淑慧說，近期群聚案件確實比較多，有可能是腹瀉病人多，或是醫療院所、民眾警覺性高。

三大群聚事件包含，王品集團的嚮辣、初瓦疑似食物中毒，以及台北市溪山里的水污染，以及藏壽司疑似食物中毒。曾淑慧表示，王品相關目前已經檢出5例諾羅陽性，包含1名廚工、2名用餐者、2名員工；溪山里的部分仍在檢測中，有3例諾羅；藏壽司則是3例用餐民眾驗出陽性。

曾淑慧說，針對王品相關案件，防疫醫師林詠青也有帶領防疫醫師前往調查，但還需要過一段時間才會有比較具體的報告。

另外，3月底寶林茶室食品中毒事件，累計34例通報，包含2例死亡、4例ICU住院中、28例返家休養。曾淑慧說，4名個案目前狀況還算穩定，其中1位已經在昨天完成肝移植手術。