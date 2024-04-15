一命賠一命？台中「叼菸哥」撞死工程師態度差 被女友潑油燒傷不治身亡

台中市李姓男子上月間開車撞死工程師，犯後態度差，被媒體形容「叼菸哥」，9日李與謝姓女友口角後，遭謝女持汽油潑灑、打火機點燃，造成李全身有超過六成的二度燒燙傷，外傳謝女是因李男有小三，才在口角後犯案，不過謝女在警詢時未提到口角原因，檢方9日聲押謝姓女子，台中地院審理後，10日裁定羈押禁見謝女，另外謝女「乾哥」陳男獲8萬元交保，李男在住院治療後，在13日（上周六）已因傷重，由院方宣告不治，全案將依公共危險致死、殺人罪方向偵辦。

此案陳男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，檢察官訊問後命8萬元交保，限制住居，另外檢方在9日時，已認定謝姓女子涉犯殺人未遂、公共危險罪，犯罪嫌疑重大，屬7年以上重罪，有逃亡之虞，向法院聲請羈押，10日法院審理後，裁定羈押禁見。

檢警調查，李姓男子（41歲）與母親住在西屯區大聖街民宅，9日上午8時許，李男因機車沒油，要謝姓女友（34歲）幫忙買汽油，未料謝女找了開賓士車的「乾哥」陳姓男子（40歲）載她，謝女買好油到李男家後，二人發生口角，謝女先朝李男潑灑汽油後，又在李家點燃汽油，造成李男傷勢，謝女也因此雙手掛彩，李母也遭波及。

不過陳男被警方查出，除了攜帶一把改造手槍到現場之外，賓士車內也被查獲3發子彈、K盤、疑似毒品梅錠等違禁品，衍生案外案，也被警方依槍砲、毒品等罪移送法辦，後續將鑑驗毒品成分與槍支殺傷力。

謝女9日在醫院治療、傷勢穩定後，被帶回派出所警詢，針對外界傳聞，謝女是因李男有小三等感情糾紛，才會在口角後朝李潑灑汽油、持打火機點燃，不過謝女面對警方詢問時，未提到口角原因，僅強調當時是李要求朝他身上潑油、點火，「才會照作」。

經查，李男是轄區派出所的治安顧慮人口，上月12日駕駛租賃車行經西區疑似恍神，沒踩煞車、未注意號誌，高速撞飛停等紅燈的陳姓工程師（29歲），導致陳重摔腦死，陳家屬忍痛拔管。

李在案發現場被拍到「叼著香菸」，態度輕浮，讓家屬不滿，李後來二度放警方鴿子，經拘提才到案，檢方依過失致死罪，命李以30萬元交保，未料9日又傳出糾紛受傷，如今傷重不治身亡。

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