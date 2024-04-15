套房藏市價百萬鬼滅之刃毒咖啡 喵喵摻藍莓、水蜜桃粉

劉姓男子涉嫌設毒品咖啡包分裝場，由澎姓男子在桃園市某公寓租套房以喵喵、果汁粉分裝毒咖啡，透過花姓男子賣給藥腳。刑事局搜索套房查獲市價1百萬元的1849包毒咖啡，印有鬼滅之刃等動漫圖案，拘提3人依毒品罪嫌移送，檢方命各3萬元交保。

警方調查，29歲劉姓男子曾被查獲詐欺案，負責管理毒品咖啡包分裝場，由25歲澎姓男子在桃市桃園區某公寓租套房分裝毒咖啡，將喵喵摻入各種口味果汁粉，花姓男子開車載毒咖啡賣給藥腳。

劉姓男子（中）涉嫌設毒品咖啡包分裝場，由澎姓男子在桃園市某公寓租套房分裝毒咖啡，透過花姓男子販賣，刑事局搜出市價1百萬元的1849包毒咖啡。記者李奕昕／翻攝

刑事局偵三大隊第二隊去年11月接獲情資，指桃園有毒販分裝毒品咖啡包販售，鎖定花赴台北市南港區某汽車旅館交易，當月27日前往查緝，拘提花及藥腳曹姓男子；29日搜索套房拘提澎，搜出1849包毒咖啡，劉在北市住處被拘提。

毒品咖啡包印有鬼滅之刃、冰原歷險記、關於我轉生變成史萊姆這檔事等動漫、卡通圖案，警方鑑驗含喵喵成分，3人坦承分裝販賣。

警方搜出藍莓、水蜜桃、哈密瓜、百香果等果汁粉，查扣封口機、分裝袋、分裝勺、電子磅秤，追查毒品來源。

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