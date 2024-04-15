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影／台南老牌玩具店涉賣槍零件 「遙控車」是買賣代號

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打在前年底掌握，在台南經營超過30年老牌玩具店涉嫌違法販售槍支零件，以每把4萬至20萬元的價格販售，檢警在去年分三波搜索，帶回廖姓業者等7人，還在店內發現貫通槍管、撞針、改造子彈等贓證物；廖辯稱，涉案槍支零件是「自己留用的」，但未細述用途，檢方訊問後命廖以6萬元交保，檢方近日依槍砲罪起訴廖等7人。

刑事局中打四隊在前年底獲報，王姓（27歲）、柯姓（27歲）、葉姓男子（44歲）等3人，分別涉嫌持有1把改造霰彈槍、2把改造手槍、重要槍支零組件等違禁品，警方報請台南地檢署檢察官徐書翰指揮後，與台南市歸仁警分局、台中市大雅警分局合組專案小組偵辦。

去年3月間再循線前往南投縣查獲梅姓男子（47歲）持有一把改造手槍，發現梅所持有的槍支，槍身是向台南市老牌的廖姓玩具店業者所購買，再交由趙姓（32歲）、穆姓男子（43歲）等二人，以8000元的價格加入貫通的槍管，改造而成，梅也是透過穆介紹，前往台南向廖買槍身零件。

另外涉案王男等3人也同樣指證，涉案槍支是台南市廖姓玩具店業者購買，含貫通槍管的槍支零件是一包4萬餘元、改造手槍一把4萬元、改造霰彈槍是一把20萬元價格取得。

經查，廖姓業者經營玩具店，販售玩具槍等物品，不過近年來曾經涉犯槍砲案件，遭檢警搜索、移送的紀錄，但後來都被判處無罪。

不過此次有涉案被告供稱，槍支來源都是由廖交付，廖交付時，還會以「遙控車」、「瓦斯」作為代號進行交易，甚至還會強調「售後服務」，告知顧客，後續有擊發問題，可免費維修。

檢警在去年底前往台南搜索，帶回廖姓業者，現場查扣9厘米改造子彈6發、貫通槍管4支、撞針4支等槍支主要組成零件，廖辯稱，該批零件都是自己留存，沒有販售，不過沒有細述留存用途。

全案一共查扣改造霰彈槍1把、改造手槍3把、改造霰彈槍子彈13發、改造手槍子彈132發、槍支零組件及改槍工具一批等證物。

警方詢問後將廖等7人依槍砲罪送辦，檢方命廖以6萬元交保，其餘涉案人以5萬元至10萬元不等金額交保，台南地檢署近日偵結，將廖等7人依槍砲罪起訴。

台南市廖姓業者涉嫌違法持有槍支零件，還有顧客指證販售改造槍支，檢警去年間三度搜索，帶回廖等涉案7人，查扣涉案槍支、零件。記者陳宏睿／翻攝
台南市廖姓業者涉嫌違法持有槍支零件，還有顧客指證販售改造槍支，檢警去年間三度搜索，帶回廖等涉案7人，查扣涉案槍支、零件。記者陳宏睿／翻攝
台南市廖姓業者（中）涉嫌違法持有槍支零件，還有顧客指證販售改造槍支，檢警去年間三度搜索，帶回廖等涉案7人，查扣涉案槍支、零件。記者陳宏睿／翻攝
台南市廖姓業者（中）涉嫌違法持有槍支零件，還有顧客指證販售改造槍支，檢警去年間三度搜索，帶回廖等涉案7人，查扣涉案槍支、零件。記者陳宏睿／翻攝
台南市廖姓業者涉嫌違法持有槍支零件，還有顧客指證販售改造槍支，檢警去年間三度搜索，帶回廖等涉案7人，查扣涉案槍支、零件。記者陳宏睿／翻攝
台南市廖姓業者涉嫌違法持有槍支零件，還有顧客指證販售改造槍支，檢警去年間三度搜索，帶回廖等涉案7人，查扣涉案槍支、零件。記者陳宏睿／翻攝
台南市廖姓業者涉嫌違法持有槍支零件，還有顧客指證販售改造槍支，檢警去年間三度搜索，帶回廖等涉案7人，查扣涉案槍支、零件。記者陳宏睿／翻攝
台南市廖姓業者涉嫌違法持有槍支零件，還有顧客指證販售改造槍支，檢警去年間三度搜索，帶回廖等涉案7人，查扣涉案槍支、零件。記者陳宏睿／翻攝

南投縣 台南

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