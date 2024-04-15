快訊

贏也會出事？南韓進步派選舉大勝，但領袖們官司纏身恐被關

業界難題都是前瞻性問題 教授為何說現在讀博班出路好

徐巧芯大姑涉詐 關鍵「鹿小姐」發聲明自清

影／淡海新市鎮赫見長槍射擊 警方查獲2人6槍只是空氣BB槍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡海新市鎮昨天下午有人拿出長槍在空地射擊，民眾目擊立刻報警，淡水警分局出動12名警力發動攔截圍捕，查獲2名男子共攜帶2把長槍和4把手槍，但都是生存遊戲BB槍，警詢後依違反社會秩序維護法函送簡易法庭裁罰。

據了解，38歲嚴姓、25歲陳姓男子自稱生存遊戲軍事迷，為了測試槍枝準星，昨天下午2時59分前往淡水區崁頂五路279巷內空地射擊。民眾看見感到不安，馬上撥打110報案指稱有刺青黑衣男子持長槍在空地草原開槍。

淡水警分局隨即派遣偵查隊及水碓派出所共12名警力發動攔截圍捕，3時5分在輕軌台北海洋大學站旁攔下目標車輛，車上發現2長、4短共6把生存遊戲塑膠子彈空氣槍，經測試不具殺傷力。

警詢後仍依違反社會秩序維護法「無正當理由鳴槍」及「攜帶類似真槍之玩具槍」有危害安全之虞，將2名男子函送士林地方法院簡易庭裁罰。

警方昨天在淡海輕軌海洋大學站旁攔獲汽車，查出車上有2長、4短共6把生存遊戲空氣槍。圖／翻攝社會事新聞影音
警方昨天在淡海輕軌海洋大學站旁攔獲汽車，查出車上有2長、4短共6把生存遊戲空氣槍。圖／翻攝社會事新聞影音
2名男子自稱生存遊戲軍事迷，昨天在淡海新市鎮空地開槍測試玩具槍，民眾看見感到不安，馬上撥打110報案。警方迅速查獲2人，並在車上找到2長、4短共6把空氣槍。記者林昭彰／翻攝
2名男子自稱生存遊戲軍事迷，昨天在淡海新市鎮空地開槍測試玩具槍，民眾看見感到不安，馬上撥打110報案。警方迅速查獲2人，並在車上找到2長、4短共6把空氣槍。記者林昭彰／翻攝
民眾看見刺青黑衣男子持長槍在淡海新市鎮空地開槍，感到不安馬上打110報案，警方迅速攔車查獲2人，並在車上找到2長、4短共6把空氣槍，依違反社會秩序維護法函送簡易法庭裁罰。記者林昭彰／翻攝
民眾看見刺青黑衣男子持長槍在淡海新市鎮空地開槍，感到不安馬上打110報案，警方迅速攔車查獲2人，並在車上找到2長、4短共6把空氣槍，依違反社會秩序維護法函送簡易法庭裁罰。記者林昭彰／翻攝

淡水

延伸閱讀

全中運／接觸空氣手槍僅1年半 林口高中鄭晏晴初試啼聲斬獲射擊金銀銅各一

全中運射擊／桃園市囊括4金 今天最大贏家

全中運射擊／新北光復陳妍卉高女10公尺步槍達成2連霸 累積第3金

美國海軍連發帥氣宣傳照！慘遭眼尖網友揪出3大疑點 小編尷尬急刪文

相關新聞

影／淡海新市鎮赫見長槍射擊 警方查獲2人6槍只是空氣BB槍

新北市淡海新市鎮昨天下午有人拿出長槍在空地射擊，民眾目擊立刻報警，淡水警分局出動12名警力發動攔截圍捕，查獲2名男子共攜...

影／台中刺青師找女毒友同樂 警上門他「走水路」就逮

台中市劉姓男子是刺青師，去年底被警方掌握是販售毒品的藥頭，上月間前往埋伏時，發現有一名鄭姓女子要進入劉男的透天厝內，警方...

賭錢起口角 勸架移工遭同鄉刺死

五名越南人前晚在租屋處賭博，其中二人疑因輸贏口角亮刀，陳姓移工企圖勸架攔阻，被刺中右胸不治；四名同鄉見出人命全逃逸，警方...

毒品藏在玩偶裡…30歲毒販遭盤查 警見「頭身不一樣」秒識破

花蓮縣警察局刑警大隊獲報，30歲連姓男子持有一批毒品，近日會找買家販賣，依照路口監視器，找到連男將車停在市區路口，警方上...

愛車停路邊被「大卸八塊一小時」 重機車主傻眼報警...財損破10萬

高姓男子日前隨機挑選台北市中正區停放路邊的機車，剪斷煞車線，拆走煞車油杯、油管、拉桿、離合器等相關零件，兩名機車車主要騎...

寶林茶室案最後27檢體均為陰性 王必勝：絕對不是懸案

寶林茶室案最後一批檢驗結果出爐，衛福部次長王必勝今天表示，寶林茶室越籍廚師家及饒河分店廚師住所環境檢體，檢驗結果均為陰性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。