影／淡海新市鎮赫見長槍射擊 警方查獲2人6槍只是空氣BB槍

新北市淡海新市鎮昨天下午有人拿出長槍在空地射擊，民眾目擊立刻報警，淡水警分局出動12名警力發動攔截圍捕，查獲2名男子共攜帶2把長槍和4把手槍，但都是生存遊戲BB槍，警詢後依違反社會秩序維護法函送簡易法庭裁罰。

據了解，38歲嚴姓、25歲陳姓男子自稱生存遊戲軍事迷，為了測試槍枝準星，昨天下午2時59分前往淡水區崁頂五路279巷內空地射擊。民眾看見感到不安，馬上撥打110報案指稱有刺青黑衣男子持長槍在空地草原開槍。

淡水警分局隨即派遣偵查隊及水碓派出所共12名警力發動攔截圍捕，3時5分在輕軌台北海洋大學站旁攔下目標車輛，車上發現2長、4短共6把生存遊戲塑膠子彈空氣槍，經測試不具殺傷力。