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影／台中刺青師找女毒友同樂 警上門他「走水路」就逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子是刺青師，去年底被警方掌握是販售毒品的藥頭，上月間前往埋伏時，發現有一名鄭姓女子要進入劉男的透天厝內，警方認恐是為交易、吸食毒品，因此趁隙進入屋內，發現劉剛「走水路（注射血管）」施打完海洛因，攤在客廳沙發上，警方在現場扣得7萬餘元的毒品，檢方訊問後命劉以3萬元交保。

台中市刑大三隊在去年底接獲情資，擔任刺青師的劉姓男子（45歲）涉嫌交易毒品，警方展開跟監蒐證後，掌握劉男居住的透天厝、交通工具及藥腳，還發現，劉會邀約藥腳一起在透天厝內施用毒品。

警方在今年3月間在劉男住處外埋伏時，趁鄭姓女子（46歲）進入劉屋內，疑欲與劉男交易毒品時，趁隙進入屋內搜索，當場在屋內查獲鄭女、蔡翁（65歲）等2人，劉男則是剛以血管注射完海洛因，意識模糊，癱軟在客廳沙發上。

警方在現場查獲市價約7萬餘元的海洛因8.5公克、安非他命8.72公克等毒品、吸食器等贓證物，全案警詢後依毒品罪將三人送辦，檢方訊問後命劉以3萬元交保，其餘涉案人請回。

台中市刑大提醒，毒品影響社會、家庭及個人深遠，販賣毒品害人害己；施用毒品嚴重傷害身體健康，且易受毒品控制而做出傷天害理的事情，警方對於毒品犯罪採取「零容忍」態度，再次呼籲遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台中市劉姓刺青師涉嫌交易毒品，警方3月上門搜索時，劉正施打完海洛因，癱軟在客廳沙發，現場查扣海洛因等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓刺青師涉嫌交易毒品，警方3月上門搜索時，劉正施打完海洛因，癱軟在客廳沙發，現場查扣海洛因等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓刺青師涉嫌交易毒品，警方3月上門搜索時，劉正施打完海洛因，癱軟在客廳沙發，現場查扣海洛因等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓刺青師涉嫌交易毒品，警方3月上門搜索時，劉正施打完海洛因，癱軟在客廳沙發，現場查扣海洛因等毒品。記者陳宏睿／翻攝

台中市 毒品 透天厝

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