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毒品藏在玩偶裡…30歲毒販遭盤查 警見「頭身不一樣」秒識破

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮警察局刑警大隊獲報，30歲連姓男子持有一批毒品，近日會找買家販賣，依照路口監視器，找到連男將車停在市區路口，警方上前盤查，發現有個玩偶，頭是蠟筆小新，身體是米老鼠，警直覺有異，拆開赫然發現有569公克大麻花，查獲不法所得15萬元，移送花蓮地檢署偵辦。

縣警局今天表示，這次震災是由刑警大隊偵三隊，負責輪值天王星大樓拆除蒐證工作，他們也是3日地震後第一批到達天王星大樓的救災警力，24小時配合檢方實施勘驗，不過該做的掃毒工作仍不懈怠。

偵三隊臨時獲報，連男持有一批毒品，可能在這2天就販賣脫手，若順利賣出，屆時將無事證可追。好在路口監視系統在強震後仍正常運作，10日專案小組鎖定連嫌車輛停放於花蓮市中正路與中原路路口，旋即埋伏在該車周遭，趁連嫌返回車上時盤查。

警方發現，車上有頭是蠟筆小新，身體卻是米老鼠的玩偶，直覺有問題，把玩偶拆開，當場起獲第二級毒品大麻花達569公克；11日溯源會同新北市政府警察局，在板橋拘提上游23歲李嫌，查扣不法所得15萬2000元、手機等證物，全案依涉毒品危害防制條例罪嫌，將連、李二嫌移送花蓮地檢署偵辦。

另外，為避免不法分子趁地震災後影響治安，縣警局昨天晚間，針對各住宅損壞災區及易滋事治安要點，執行封鎖性路（臨）檢勤務，並加強災區危樓及封鎖地點周邊治安維護，除防止住戶違反規定闖入危險區域外，更避免宵小趁「震」擾亂治安，執行擴檢期間，花蓮分局查獲1名竊盜通緝犯。

花蓮縣警察局長王旭昌指出，法律沒有假期，治安沒有空窗期，0403花蓮地震後動員全局警力投入救災，也絕不容許任何黑道幫派或毒品分子趁災變期間，危害轄區治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

連姓男子持有569公克大麻花，遭警方查獲送辦。圖／花蓮縣警局提供
連姓男子持有569公克大麻花，遭警方查獲送辦。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警局針對各住宅損壞災區及易滋事治安要點，加強災區危樓及封鎖地點周邊治安維護。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警局針對各住宅損壞災區及易滋事治安要點，加強災區危樓及封鎖地點周邊治安維護。圖／花蓮縣警局提供

連姓毒販將頭是蠟筆小新，身體是米老鼠的玩偶拼接起來，偷藏569公克大麻花，仍遭警方識破。圖／花蓮縣警局提供
連姓毒販將頭是蠟筆小新，身體是米老鼠的玩偶拼接起來，偷藏569公克大麻花，仍遭警方識破。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警察局刑警大隊獲報，連姓男子持有一批毒品，發現連男車內有個玩偶，拆開赫然發現有569公克大麻花，查獲不法所得15萬元。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警察局刑警大隊獲報，連姓男子持有一批毒品，發現連男車內有個玩偶，拆開赫然發現有569公克大麻花，查獲不法所得15萬元。圖／花蓮縣警局提供

毒品 花蓮 警察

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