員警提醒計程車乘客繫好安全帶 意外查獲家暴案通緝犯
台南市警四分局員警昨天深夜11點30分，巡邏經過安平區國平北路等紅紅燈時，發現陳姓男子坐在計程車右前座沒有繫安全帶，攔查後查出陳涉及家暴案件遭南檢通緝，且陳涉嫌持有毒品咖啡包，警詢後解送台南地檢署歸案及偵辦。
育平派出所員警陳廷維、黃育群昨天深夜執行防制危險駕車勤務，執勤中發現陳姓男子(40歲)搭乘計程車未繫安全帶，將計程車攔下醒陳注意乘車安全，查明身分發現陳今年4月涉及家暴案件遭南檢通緝。
警方另在陳身上發現二級毒品咖啡包1包(4.84公克)、鋼質甩棍等，陳驗尿結果呈現二、三級毒品甲基安非他命、K他命陽性反應，警詢後依涉違反毒品危害防制條例偵辦。
據了解，陳嫌原想搭車找朋友，卻因持有二級甲基安非他命毒品咖啡包，訪友不成反而被移送地檢，攜帶鋼質甩棍部分，依違反社會秩序維護法函請臺南地方簡易庭裁罰。
分局長曹儒林表示，員警執勤認真，落實勤務盤查，警方持續規劃相關勤務，維護安平治安和守護用路人安全；另外，民眾切勿販賣、購買或攜帶甩棍、伸縮棍等查禁物，以免觸法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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