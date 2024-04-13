桃警 「雷霆除暴專案」成果豐 新北緝毒犬特地來加班

桃園市警局規劃至本月底每周末持續啟動執行「雷霆除暴專案」，結合「靜桃」、「靖黃」及擴大臨檢勤務，包括桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5警分局昨晚總計動員逾200名警力在各轄區汽車旅館、酒店、KTV等容易滋生事端場所進行強力臨檢威力掃蕩，並在各重要路口設置攔檢點成果頗豐，查獲酒後駕車4人、毒品案8人、詐欺案16人、竊盜案3人、恐嚇和妨害公務案3人及逮捕19名通緝犯，另還查獲逾期失聯移工3人、噪音車蒐證通報3件等，成果頗為豐碩。

桃園警分局昨晚落實執行專案，除申請保安警察大隊特殊警力支援，結合交通警察大隊、刑事警察大隊、少年及婦幼警察隊、捷運警察隊及警察局外事科等單位共同執勤外，為有效提升緝毒量能，特地商請新北市警局警犬隊的「福星｣與「KENJI｣2隻緝毒犬前來「助陣｣，透過牠們專精的訓練，任何毒品都躲不開牠們靈敏的嗅覺。

昨深夜11點，桃園警分局武陵所員警在復興路某旅館臨檢，查核住客身分時，28歲越南籍黃姓男子開門見到員警，立刻自首表示自己是名失聯移工，經詳細盤查，發現他的口袋有1小包安非他命毒品，櫃子抽屜內也有吸食器，黃男坦承吸毒太可怕了，員警也勸他要遠離毒品，警詢後移送地檢署。

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