高雄雙胞胎兄弟染毒遭通緝 因這特徵先後栽在警方手裡

高雄市一對翁姓雙胞胎兄弟染毒，其中哥哥須執行6個月，3月14日遭檢方通緝後，被保大警網在鳳山住處逮獲解送歸案；1個月後，警方又接獲情資，發現通緝犯地址、長相和翁一模一樣，但翁單腳刺青，對方卻是雙腳刺青，上門逮人，才知原來是雙胞胎通緝犯。

保大黎明中隊警員陳俊宏和劉屏生，日前獲悉翁姓男子（27歲）因涉及毒品案須執行6個月有期徒刑，但翁未到案，14日遭高雄地檢署發布通緝，警方掌握翁落腳在鳳山區南京路一帶，翌日前往逮人，將翁解送歸案。

4月11日，陳、劉兩名警員得知一名翁姓男子（27歲）涉毒品案，須執行4個月有期徒刑，因未到案被檢方發布通緝，警方昨前往翁住處查訪時，發現翁所住的地址不僅和上個月查獲的通緝犯翁男一樣，就連長相也一模一樣。

警方原以為是資料搞錯，後見翁返回住處，趨前逮人時，發現先落網的翁男左小腿有刺青，但後查獲的翁則雙腳都有刺青；經人別確認後，才發現原來兩名翁男是雙胞胎兄弟，弟弟「追隨」哥哥腳步也被逮，警詢後被解送歸案。

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