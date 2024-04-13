快訊

評／苗栗市長補選後鍾東錦坐實藍軍共主 綠營慘遭定格

民眾黨辦共識營 游盈隆曝「魔咒」指沒一個小黨禁得起這項試煉

勞保老年年金抗通膨！調整機制5月啟動6月入帳 約91萬退休勞工受惠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄雙胞胎兄弟染毒遭通緝 因這特徵先後栽在警方手裡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一對翁姓雙胞胎兄弟染毒，其中哥哥須執行6個月，3月14日遭檢方通緝後，被保大警網在鳳山住處逮獲解送歸案；1個月後，警方又接獲情資，發現通緝犯地址、長相和翁一模一樣，但翁單腳刺青，對方卻是雙腳刺青，上門逮人，才知原來是雙胞胎通緝犯。

保大黎明中隊警員陳俊宏和劉屏生，日前獲悉翁姓男子（27歲）因涉及毒品案須執行6個月有期徒刑，但翁未到案，14日遭高雄地檢署發布通緝，警方掌握翁落腳在鳳山區南京路一帶，翌日前往逮人，將翁解送歸案。

4月11日，陳、劉兩名警員得知一名翁姓男子（27歲）涉毒品案，須執行4個月有期徒刑，因未到案被檢方發布通緝，警方昨前往翁住處查訪時，發現翁所住的地址不僅和上個月查獲的通緝犯翁男一樣，就連長相也一模一樣。

警方原以為是資料搞錯，後見翁返回住處，趨前逮人時，發現先落網的翁男左小腿有刺青，但後查獲的翁則雙腳都有刺青；經人別確認後，才發現原來兩名翁男是雙胞胎兄弟，弟弟「追隨」哥哥腳步也被逮，警詢後被解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市一對翁姓雙胞胎兄弟染毒，其中單腳刺青的哥哥3月14日遭檢方通緝，翌日被保大警網在鳳山住處逮獲。記者石秀華／翻攝
高雄市一對翁姓雙胞胎兄弟染毒，其中單腳刺青的哥哥3月14日遭檢方通緝，翌日被保大警網在鳳山住處逮獲。記者石秀華／翻攝
高雄市一對翁姓雙胞胎兄弟染毒，哥哥落網後，雙腳刺青的弟弟4月1２日被保大同一警網在鳳山住處逮獲。記者石秀華／翻攝
高雄市一對翁姓雙胞胎兄弟染毒，哥哥落網後，雙腳刺青的弟弟4月1２日被保大同一警網在鳳山住處逮獲。記者石秀華／翻攝

刺青 毒品 通緝

延伸閱讀

高雄韓流演唱會驚見「186腹肌王子」！舒華後台教中文

爆食物中毒…衛生局稽查高雄6家藏壽司 3家有衛生缺失限期改善

九組韓團空降高雄！上千粉絲塞爆小港機場「滿到停車場」

長榮航空開航高雄-香港新航線 5月15日起再增每日2班

相關新聞

高雄雙胞胎兄弟染毒遭通緝 因這特徵先後栽在警方手裡

高雄市一對翁姓雙胞胎兄弟染毒，其中哥哥須執行6個月，3月14日遭檢方通緝後，被保大警網在鳳山住處逮獲解送歸案；1個月後，...

彰化警疑追捕嫌犯連轟2槍 1槍擊中移工左胸、另1槍卻打中自己

彰化今天下午發生槍擊案，警方疑似在追捕嫌犯過程中開槍，一槍打中外籍移工，一槍卻不甚打中自己，救護人員到場發現外籍移工因被打中左胸疑似貫穿肺部，送往台中童綜合治療，員警則是左手臂受傷，送往彰濱...

河溝頭角頭母公祭！黑幫領袖齊現身、各界逾500人致意 近百警力維序

萬華「河溝頭」知名角頭徐鳴崗母親日前過世，今午在台北市立第依殯儀館舉辦告別式，主辦方原安排上百輛名車到場送行，經警方約制...

萬華角頭母公祭！上億超跑、勞斯萊斯盛大送行 這號人物也到場致意

台北市萬華區知名角頭「河溝頭」中生代要角徐鳴崗張徐榮絲母親今辦告別式，現場湧入10輛白色勞斯萊斯、10餘輛法拉利、麥拉倫、藍寶堅尼超跑送行，場面相當盛大，連天道盟主「鐵霸」曾盈富也親自到場...

探訪落網友人 高雄男未開大燈被攔查獲毒品 難兄難弟同宿牢籠

高雄25歲王姓男子11日深夜在台南金華路段因騎乘機車闖紅燈被警攔下，在身上查獲K他命，被帶市警二分局調查，沒想到20歲陳...

影／樹林男背3條通緝逃2年 口音露餡當場被逮

羅男因涉犯3件刑案，2年前陸續被法院發布通緝。這個月5日下午他乘坐友人所騎機車，準備返回新北市樹林租處。不料遇巡邏警攔下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。