河溝頭角頭母公祭！黑幫領袖齊現身、各界逾500人致意 近百警力維序

萬華「河溝頭」知名角頭徐鳴崗母親日前過世，今午在台北市立第依殯儀館舉辦告別式，主辦方原安排上百輛名車到場送行，經警方約制後縮減規模，不特別號召動員，僅約10輛名車到場，各界仍逾500人前往致意。

據悉，主辦方規劃今午2時家祭、2時30分公祭，原安排百輛名車替徐母送行，但警方期前約制，主辦方承諾「不特別號召動員，但自發來致意的人我們沒辦法」，另將百輛名車縮減至約10輛，縮小公祭規模。

各路人馬下午湧入殯儀館景行廳周遭，除四海幫幫主張存偉、天道盟盟主「鐵霸」曾盈富等幫派領袖，竹聯幫也有天堂、天龍堂堂主等代表出席，日前因舉辦彌月餐會受到媒體關注的太陽聯盟「韋小寶」蕭貞文也到場，此外還有部分民代到場致意。

警方表示，為防止幫派公開串聯、壯大聲勢，事前已積極派員向告別式主辦方約制告誡，要求遵守「不動員、不串聯、不以幫派名義參與活動」原則，表達警方嚴正執法立場。

警方為防制現場發生治安情事，今午派出至少70名警力到場，轄區中山分局分局長陳金城坐鎮指揮，在殯儀館周邊劃設管制區，針對參與人員加強盤檢、蒐證，維護秩序、防制不法；警方特別呼籲，招募他人加入或資助犯罪組織均屬違法行為，警方必將嚴正執法，全力打擊幫派犯罪。

據悉，「河溝頭」原指淡水河萬華地區的支流，後指該地區後續形成的角頭勢力；河溝頭早年主要活躍於萬華區康定路、西門町商圈等區域，又常以康定路近環河南路口的助順將軍廟為據，地方偶稱相關人員屬「將軍廟口」。

徐鳴崗是河溝頭大哥級人物，早期多次因利益糾紛與其他勢力械鬥，引起社會關注，以個性凶悍、出手狠準為名；近年河溝頭勢力轉經營建設事業，徐鳴崗則擔任旗下河信開發工程有限公司董事長。