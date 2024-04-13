萬華角頭母公祭！上億超跑、勞斯萊斯盛大開道 這號人物也到場致意

台北市萬華區知名角頭「河溝頭」中生代要角徐鳴崗張姓母親今辦告別式，現場湧入10輛白色勞斯萊斯、10餘輛麥拉倫、藍寶堅尼超跑送行，場面相當盛大，連天道盟主「鐵霸」曾盈富也親自到場致意，估計有上千人到場弔唁，第一殯儀館周遭停滿各式超跑，引起過路人側目。

河溝頭是萬華在地幫派，與「萬國幫」是死對頭，早年兩幫多次因地盤與利益糾紛發生械鬥槍擊，雙方約定以昆明街為界，以東屬萬國幫，以西歸河溝頭。隨著萬國幫歷任老大分別因案入獄，河溝頭與天道盟、太陽聯盟策略「結盟」，成為現今西門町最大幫派。

綽號「阿亮」的徐鳴崗是現任河溝頭主事者，90年代他在東區酒店圍事，當時萬華角頭「瓜子」蔡岱廷來消費，懷疑店家賣假酒，徐認為瓜子故意找碴，兩方爆衝突，瓜子被毆送醫。4天後徐舉行訂婚宴，擔心遭對方尋仇，弟弟徐明濤率領小弟分持衝鋒槍及兩把制式手槍護衛，引來警方追查，震驚黑幫。

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河溝頭角頭徐鳴崗母親今舉辦公祭，上億元超跑齊聚第一殯儀館引起路人側目。記者張宏業／攝影