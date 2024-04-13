台中大雅3死縱火案 楊男兩度買汽油

台中大雅3死縱火案，58歲楊男曾兩度外出購買共46公升汽油縱火。記者劉柏均／翻攝

台中市大雅區前天發生3死火警，林姓男子與姊姊、游姓律師表姊與楊姓前屋主兼租客協商點交房屋，楊疑不滿被催討潑汽油縱火，當場燒死林姊、游姓律師，自己也葬身火窟。台中地檢署檢察官温雅惠昨相驗，楊男兒子不發一語，林女家屬掩面痛哭，游女家屬則低調不受訪。

警方調查，楊男10日晚間、11日凌晨兩度騎車到加油站，共買46公升汽油放住處，火警發生後，林女、游女逃到後門但上鎖，林男從2樓跳下，臉部、上下肢2至3度燒傷，無生命危險。

台中律師公會理事長蘇若龍表示，游律師是個相當熱情的律師，只是一般交屋程序，難以想像會發生這事；全案因嫌疑人已死亡，可能會不起訴，被害人可提告求償，但楊男繼承人可拋棄繼承，最後可能求償無門。

據了解，楊男與前妻李女育有3子女，經營五金生意，與林男父母有生意往來，楊經商失敗，積欠林1400萬貨款，2021年與李女離婚，楊將登記在李女名下的房屋抵債給林父，改登記在林母名下，附帶條件5年後購回，楊以每月2.5萬元租金，向林承租自用。

警方調查，楊男身體欠安，中風住院8個多月，積欠1年多房租，林父申請強制執行，法院判4月8日點交歸還，楊男10日晚間、11日凌晨，兩度騎機車到加油站，購買共46公斤汽油，存放在住處。

家屬昨回火場招魂，楊男小兒子不發一語，擲筊1次便成功；林女、游女家屬昨下午到場，情緒哀傷不時哽咽，游女擲筊1次就成功，林女則到第3次才完成，林母在旁頻頻拭淚。

犯罪被害人保護協會台中分會主任委員楊銷樺表示，依規定，被害人死亡將補償180萬元補償金，台中分會將持續聯繫家屬，包括處理後事、心理諮商協助。

※提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線。