大雅縱火3死案家屬認屍哭斷腸 凶嫌死亡難究法律責任

台中大雅區昨驚傳3死火警，林姓男子和姊姊、游姓律師表姊要和楊姓前屋主兼租客協商點交房屋，楊疑不滿被催討就潑汽油縱火，當場燒死林姐、游姓律師，自己也葬生火窟；檢方今赴台中殯儀館相驗，林的家屬掩面痛哭，游律師也由女兒等人到場指認，檢方約在中午12點半驗完3具遺體。

林男的家屬今上午赴殯儀館隨檢警相驗遺體，指認過後忍不住掩面放聲痛哭，一度需要別人攙扶才能前進；另游姓律師的女兒也到場處理後事，全程低調並未受訪。

縱火的楊男事發時也命喪火窟，警方查出他事發前拿空桶到加油站購買汽油囤放屋內，但事發時楊的兒子並不在家，懷疑楊男預謀作案，已經通知楊的兒子到案說明，而楊的兒子上午赴殯儀館時，媒體問他事前是否知情，楊子則掩面全程不一語。

台中律師公會理事長蘇若龍表示，游姓律師是中律公會會員，均有替會員投保意外險，發生意外和事後公會將協助替游女爭取100萬元理賠。

蘇若龍也提到，楊男縱火行為因本身命喪火窟，刑事部分因嫌疑人已死亡，全案最終可能以相字案結案，就算被害人有提告，也會因被告死亡不起訴。

另民事部分，被害人雖可以對楊男的繼承人如子女等提告求償，如房屋火災損失等，不過繼承人也能主張拋棄繼承，最壞的結果恐怕可能求償無門。