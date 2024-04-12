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保育類星龜、黑喉巨蜥放紙箱 泰女受託走私一入境就被查獲

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

泰國籍女子JANTHANUPONG RAMITA去年11月間接受暱稱「AUN」男子委託，涉嫌走私市價逾百萬元、屬於保育類的印度星龜及黑喉巨蜥來台，不過一入境就遭財政部關務署台北關關員查獲，桃園地檢署偵結，將她依違反野生動物保育法的未經同意輸入保育類野生動物活體罪嫌起訴，至於查扣的星龜、巨蜥全遭沒收。

起訴事實指出，26歲泰女RAMITA去年11月上旬，接受暱稱「AUN」男子之託，幫他帶一個箱子給在台灣的不詳姓名友人，於是搭乘2023年11月10日凌晨3點由泰國曼谷起飛的泰國獅子航空公司SL-398班機，並於同日上午9點抵達桃園國際機場。

根據了解，由於這架SL-398班機先前已查獲不少行李夾藏毒品或走私活體保育類動物的案件，財政部關務署台北關官員特別仔細查驗，對於入境旅客詳查，當攔檢RAMITA的行李時，果然從行李中的紙箱內，起出30隻市價逾90萬元的印度星龜，以及可算是世界第五大巨蜥、體長可長至200公分的黑喉巨蜥4隻，案經航警局刑事警察大隊詢問後，將泰女送辦。

泰女RAMITA2023年11月10日受託走私保育類的30隻印度星龜及4隻黑喉巨蜥來台，一入境就遭查獲，桃檢依違反野生動物保育法起訴。黑喉巨蜥示意圖。圖／台東縣消防局提供
泰女RAMITA2023年11月10日受託走私保育類的30隻印度星龜及4隻黑喉巨蜥來台，一入境就遭查獲，桃檢依違反野生動物保育法起訴。黑喉巨蜥示意圖。圖／台東縣消防局提供
泰女RAMITA2023年11月10日受託走私保育類的30隻印度星龜及4隻黑喉巨蜥來台，一入境就遭查獲，桃檢依違反野生動物保育法起訴。圖為桃園警方多年前查獲的二級保育類印度星龜。圖／平鎮警方提供
泰女RAMITA2023年11月10日受託走私保育類的30隻印度星龜及4隻黑喉巨蜥來台，一入境就遭查獲，桃檢依違反野生動物保育法起訴。圖為桃園警方多年前查獲的二級保育類印度星龜。圖／平鎮警方提供

泰國 走私

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