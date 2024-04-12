台中市北屯區崇德六路一間民宅在10日晚間傳出家暴案件，六旬婦人胸部疑被兒子持水果刀刺傷送醫，經急救後不治。圖／本報資料照 台中市許姓男子長期無業，由父母出資在自家透天厝經營咖啡店長達七年，前晚因精神狀況不佳，不滿母親不會使用電視遙控器起口角，雙方爆肢體衝突，許男竟持水果刀刺向父母，導致母親胸腹各中一刀，送醫不治，許父則是頭部、肢體有傷，許男被檢方依家暴殺人罪聲請羈押。

檢警調查，許男（卅六歲）與父母住在台中北屯一棟透天厝，有一名胞兄在國外工作，聞訊母親過世已趕回台灣。

許男曾經出車禍，失業在家，父母出資讓他經營咖啡店，平時許男與鄰居相處狀況正常，但許男精神狀況不佳，有就醫拿藥的紀錄。

許母（六十八歲）前晚因不會使用電視遙控器，質疑兒子「把遙控器弄壞了」，許男聞言情緒失控，到廚房拿了一把七公分長的水果刀，跑到二樓客廳與母親發生衝突，過程中刺中母親的左胸、腹部，許父見狀趕緊拿屋內陶甕朝許男的腿部猛砸，欲奪下水果刀，因此頭與手腳都掛彩，警消獲報到場，許母已無生命跡象。

許男警詢時十分懊悔，一度說出「不要再問了，不想講，很後悔」，坦言不滿母親質疑失控，他得知犯行恐被檢方聲押，還打電話給父親要求準備拖鞋、衣物，方便在看守所內生活。

台中地檢署檢察官昨與法醫相驗後，初判死者致命傷是胸口刀傷，詳細死因待續解剖，目前已訊問許父及許男胞兄，了解案發經過。