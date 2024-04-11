3警只憑10年前「毒品前科」盤查駕駛 法院判板橋分局要賠錢！

蘇姓不動產經紀人因10年前曾有毒品前科，2020年間被新北市警局板橋分局3名員警尾隨、攔查，並「拍搜」口袋，要求拿出口袋內的物品檢查，他不滿要求開立異議紀錄表遭拒，提行政訴訟並要求分局賠償10萬元，台北高等行政法院認為員警只憑「前科」即盤查，不符警察職權行使法規定，判分局應賠償1萬2000元，可上訴。

板橋分局3名員警2020年3月26日下午6時許，用M-Police查詢蘇的機車車主資料，發現蘇有毒品前科，便從板橋跟隨蘇到新莊，認為蘇疑進行毒品交易，又再跟隨蘇到中和，見蘇違規紅燈右轉後，上前攔停，並拍觸蘇的口袋，要求拿出口袋中的物品。

蘇拿出身分證件、口袋物品後，要求員警開立異議紀錄表遭拒，事後也向分局檢舉、提訴願，分局認為訴願程序期間已開立異議紀錄表給蘇，最終決議訴願不受理，蘇不服提行政訴訟。

蘇認為，員警僅因警用小電腦顯示他有毒品前科，一路跟監到新莊，已逾越警職法規定，且員警搜索已逾越法律授權範圍，侵害他的身體、隱私權，請求確認員警處分違法，並要求分局賠償10萬元。

北高行指出，警察盤查影響人民行動自由及隱私權甚鉅，應恪遵國家警察身分檢查的要件和程序，必須合理懷疑有犯罪嫌疑或犯罪之虞，才合乎身分查證的規定。

法院認為，「合理懷疑」不包括受檢人僅具犯罪前科的情形，因前科是過去犯罪和執行的紀錄，與受檢人當下的行為無關，若以前科作為查證身分的依據，恐將使員警可以憑直覺盤查具犯罪前科的人，不當擴大警察職權。

北高行根據3名員警作證內容，認定3人查詢小電腦發現蘇有毒品前科而跟隨蘇，再利用蘇違規紅燈右轉發動盤查，但前科是以前的紀錄，而非員警查證身分的當時狀況；再者，蘇10年前是持有安非他命，而過去10年來都沒有犯罪紀錄，員警憑10年前的前科盤查蘇，不符合規定。

法院審酌3名員警盤查蘇行為違法，未依規定開立異議紀錄表，但盤查目的是執行查緝毒品、防止犯罪，執法過程和平，判決板橋分局應賠償蘇1萬2000元。

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