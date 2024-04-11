彰化議員楊竣程服務處中彈 外甥涉開槍

曾姓男子涉持空氣槍朝彰化縣議員楊竣程服務處開槍，另5名同夥則持棒打砸。圖／民眾提供 彰化縣議員楊竣程疑因債務糾紛，鹿港服務處7日凌晨疑遭曾姓外甥涉持空氣槍射擊數槍，另5名同夥分持棍棒打砸盆栽及鐵捲門，約40秒後離去。鹿港警分局調閱監視器，前天連夜逮捕6嫌疑人，雖楊竣程不願提告，但昨仍依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，曾嫌20萬元交保，其餘5人均2萬元交保。

依監視器取得案發情況，7日凌晨2時許，穿白衣的曾男下車走向楊竣程服務處前，涉嫌持空氣槍朝鐵捲門開數槍，隨後5名男子趕到，分持球棒猛砸鐵捲門及盆栽，隨即分乘4輛車離去。雖無人受傷，警方也未接獲報案，但服務處距離派出所約700公尺，引起地方關切。

警方據報，除報請檢察官偵辦，並到現場蒐證，據傳當場開8槍，但警方發現鐵捲門有6個凹痕，其中一個是被球棒所砸外，另5個疑似空氣槍射擊，現場還有2罐瓦斯鋼瓶，及塑膠子彈。

事發後，楊竣程接獲媒體查證時否認，還說服務處被砸已經是2年前的事，當時也沒有開槍。但鹿港警分局前晚請楊竣程說明，他才證實確有其事，警方並側面了解，帶頭開槍的曾姓男子是楊竣程外甥，雙方疑因財務糾紛反目，不過，楊竣程不願意提告。

6嫌犯中，有4人是鹿港人，2人來自桃園，並非幫派組織。警方連夜將他們拘提到案，查扣做案的空氣槍等證物，昨移送彰檢偵辦。