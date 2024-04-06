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影／遇路檢驚慌急煞車 台南20歲男子自備毒品開趴露餡

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

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台南20歲李姓男子昨深夜11時開車，經市警二分局忠義路二段路檢點急踩煞車，警方察覺有異攔下盤檢，李下車神情緊張，經照射車內，眼尖員警發現儀表板及排檔等散落不明白色粉末，經篩檢呈現毒品反應，讓他頓時洩氣地配合檢查，並自背包查獲K他命及毒品咖啡包等物。

李與友人約在中西區金華路段上KTV，並隨身攜帶毒品，準備徹夜狂歡開趴。他一開車進入市區，在忠義路段即碰上員警路檢，也因心虛，猶豫減速可疑舉動而遭警攔下。

二分局中正派出所副所長顏呈叡察覺有異將轎車攔下盤檢，李下車神情緊張，經照射車內，即發現儀表板及排檔等處散落不明白色粉末，車內也散發毒品異味，經毒品檢驗包篩試呈現毒品反應。

李頓時洩氣地配合員警檢查，並自其背包內取出5包K他命（重6.6公克）、17包毒品咖啡包（82公克）及K盤1組等物。

警方將他帶回調查，經尿液檢驗呈現第二級毒品陽性反應，詢問後將他依涉違反毒品危害防制條例送辦，並將持續溯源其毒品來源。

二分局指出，昨晚9時起動員26名警力針對轄區大型酒店、KTV、電子遊戲場、酒吧等處所及重要路段實施臨檢路檢勤務，計查獲持有違反毒品案3件3人、偵破竊盜2件2人、查獲酒後駕車送辦2件。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方自李男背包內取出5包K他命（重6.6公克）、17包毒品咖啡包（82公克）及K盤1組等物。圖／讀者提供
警方自李男背包內取出5包K他命（重6.6公克）、17包毒品咖啡包（82公克）及K盤1組等物。圖／讀者提供
李男遭警攔下盤查，他下車神情緊張，經照射車內，眼尖員警發現儀表板及排檔等散落不明白色粉末，進而起出毒品。圖／讀者提供
李男遭警攔下盤查，他下車神情緊張，經照射車內，眼尖員警發現儀表板及排檔等散落不明白色粉末，進而起出毒品。圖／讀者提供

反毒 台南 咖啡 毒品

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