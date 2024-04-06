桃警啟動雷霆除暴專案 北區5警局動員223人掃蕩一晚成果豐

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桃園市警局清明連假期間不打烊，昨夜啟動「雷霆除暴專案」暨擴大臨檢勤務，包括桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5警分局總計動員223名警力在各轄區汽車旅館、酒店、KTV等容易滋生事端場所進行強力臨檢威力掃蕩，同時在各重要路口設置攔檢點成果頗豐，查獲酒後駕車14件14人、毒品案6件8人及逮捕23名通緝犯，另還有非法侵入住宅1件1人、家暴恐嚇1人、違序1件3人。

桃園警分局中路所員警昨夜11點35分於汽車旅館臨檢時，3男1女共乘1車欲進入，驚見警方立刻倒車欲駛離，警上前攔查，發現駕駛及後座2乘客身分無問題，但前座男子卻拒絕配合，甚至按壓啟動鈕發動車輛，催促駕駛加速逃，但遭警方拔槍喝令制止，經查31歲葉男因妨害自由及妨害性自主案件遭通緝，原要去摩鐵唱歌卻遇臨檢，見躲不過盤查只得就逮。

蘆竹警分局昨晚在主要聯外幹道路設臨檢點執行閉鎖式路檢時，外社大古山福山宮廣場前傳出有人持球棒企圖鬧事，包括外社、南崁等所警力立刻趕赴現場，當場查扣2支球棒，將25歲郭男、22歲鄭男及32歲周女3人全數帶返所製作筆錄，經查，前方陳男駕車找車位突急煞，險釀後方郭男等人的車差點追撞，雙方因此發生爭執，所幸警方強勢警力到場攔阻未釀衝突，郭男等3人依違反社會秩序維護法第63條第1款裁處。

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