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桃警啟動雷霆除暴專案 北區5警局動員223人掃蕩一晚成果豐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

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桃園市警局清明連假期間不打烊，昨夜啟動「雷霆除暴專案」暨擴大臨檢勤務，包括桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5警分局總計動員223名警力在各轄區汽車旅館、酒店、KTV等容易滋生事端場所進行強力臨檢威力掃蕩，同時在各重要路口設置攔檢點成果頗豐，查獲酒後駕車14件14人、毒品案6件8人及逮捕23名通緝犯，另還有非法侵入住宅1件1人、家暴恐嚇1人、違序1件3人。

桃園警分局中路所員警昨夜11點35分於汽車旅館臨檢時，3男1女共乘1車欲進入，驚見警方立刻倒車欲駛離，警上前攔查，發現駕駛及後座2乘客身分無問題，但前座男子卻拒絕配合，甚至按壓啟動鈕發動車輛，催促駕駛加速逃，但遭警方拔槍喝令制止，經查31歲葉男因妨害自由及妨害性自主案件遭通緝，原要去摩鐵唱歌卻遇臨檢，見躲不過盤查只得就逮。

蘆竹警分局昨晚在主要聯外幹道路設臨檢點執行閉鎖式路檢時，外社大古山福山宮廣場前傳出有人持球棒企圖鬧事，包括外社、南崁等所警力立刻趕赴現場，當場查扣2支球棒，將25歲郭男、22歲鄭男及32歲周女3人全數帶返所製作筆錄，經查，前方陳男駕車找車位突急煞，險釀後方郭男等人的車差點追撞，雙方因此發生爭執，所幸警方強勢警力到場攔阻未釀衝突，郭男等3人依違反社會秩序維護法第63條第1款裁處。

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郭姓男子等人在蘆竹區外社大古山福山宮廣場前因前車找車位急煞險追撞，雙方爆發口角衝突遭警制止，查扣2支球棒還將郭男等依違反社會秩序維護法裁處。圖／警方提供
郭姓男子等人在蘆竹區外社大古山福山宮廣場前因前車找車位急煞險追撞，雙方爆發口角衝突遭警制止，查扣2支球棒還將郭男等依違反社會秩序維護法裁處。圖／警方提供
桃園市警局清明連假期間不打烊，昨夜啟動「雷霆除暴專案」暨擴大臨檢勤務，北區5警分局總計動員223名警力在各轄區易孳生事端場所及重要路口進行強力臨檢威力掃蕩。圖／警方提供
桃園市警局清明連假期間不打烊，昨夜啟動「雷霆除暴專案」暨擴大臨檢勤務，北區5警分局總計動員223名警力在各轄區易孳生事端場所及重要路口進行強力臨檢威力掃蕩。圖／警方提供
桃園市警局清明連假期間不打烊，昨夜啟動「雷霆除暴專案」暨擴大臨檢勤務，包括桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5警分局總計動員223名警力。圖／警方提供
桃園市警局清明連假期間不打烊，昨夜啟動「雷霆除暴專案」暨擴大臨檢勤務，包括桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5警分局總計動員223名警力。圖／警方提供
桃園市警局昨夜啟動「雷霆除暴專案」暨擴大臨檢勤務，北區5警分局總計動員223名警力在各轄區汽車旅館、酒店、KTV等容易孳生事端場所進行強力臨檢威力掃蕩。圖／警方提供
桃園市警局昨夜啟動「雷霆除暴專案」暨擴大臨檢勤務，北區5警分局總計動員223名警力在各轄區汽車旅館、酒店、KTV等容易孳生事端場所進行強力臨檢威力掃蕩。圖／警方提供

桃園 毒品 臨檢 通緝

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