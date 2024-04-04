快訊

東華大學烈火燒一天今晨撲滅 20年研究心血付之一炬

花蓮強震整理包／釀9死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／清明連假衝台南酒店狂歡 高雄通緝犯遇臨檢落跑被警壓制

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

45歲陳姓詐欺通緝犯今天利用清明連假，偕友從高雄來台南酒店玩樂，卻遇上警方臨檢，他急忙從後門竄出企圖脫逃，仍被警方發現攔查。陳嫌拒檢想逃跑，被警方以警棍及辣椒水壓制逮捕，警詢後將他解送歸案。

台南市警二分局員警於今天凌晨1點多，前往中西區民生路某酒店執行臨檢時，依照勤務部署前往酒店後門警戒，突發現1名男子神情慌張從後門竄出，並準備藏躲於變電箱後面，員警見狀也立即上前盤查。

男子剛開始時雖配合受檢，但為警盤檢時突然拉推員警意圖脫逃，員警機警反應，當即以警棍及辣椒水制伏。警調查，陳姓男子(45歲)於2022年10月因涉嫌詐欺案被判有期徒刑1年6個月未到案，經高雄地檢署發布通緝在逃，在清明連假第一天與朋友前來台南酒店消費，不料碰到警察臨檢倉皇逃出，仍為員警識破通緝逃犯身分逮捕送辦，全案調查後解送高雄地檢署歸案。

警方說，為維護轄區治安平穩並確保道路交通安全順暢，3日起連續4天展開取締酒後駕車及擴大臨檢專案勤務，針對重要交通要道、地區加強威力掃蕩及路檢等勤務，第1天下來計取締酒後駕車5件、查獲通緝逃犯2名、查獲毒品案3件5人。

45歲陳姓詐欺通緝犯，遇警臨檢急忙從酒店後門竄出企圖脫逃，但仍被警方發現攔查壓制逮捕解送歸案。記者黃宣翰／翻攝
45歲陳姓詐欺通緝犯，遇警臨檢急忙從酒店後門竄出企圖脫逃，但仍被警方發現攔查壓制逮捕解送歸案。記者黃宣翰／翻攝

台南 清明節 臨檢 通緝 酒店

延伸閱讀

清明連假首日桃機大爆滿！他驚喊「才早上6點多」 一票人搖頭

恙蟲病流行季 清明連假掃墓踏青應做好這些防護

國1清明連假首日傳運鈔車事故 疑未注意路況追撞轎車

高雄議員批城內北漂嚴重 南北發展不均是這2原因

相關新聞

影／清明連假衝台南酒店狂歡 高雄通緝犯遇臨檢落跑被警壓制

45歲陳姓詐欺通緝犯今天利用清明連假，偕友從高雄來台南酒店玩樂，卻遇上警方臨檢，他急忙從後門竄出企圖脫逃，仍被警方發現攔...

彰化男心情不好就毒駕狂飆撞癱母子 二審改重判他5年

彰化吳姓工人自稱和朋友吵架心情不好，吸毒後開車狂飆亂竄，在彰化市區撞到4輛機車、2輛汽車，更害張姓女子騎車載5歲兒子重摔...

釣客高雄港違規垂釣遇取締 跳港就擒原來遭通緝

高雄港務警察總隊昨天取締違規釣客，曾姓男子與2名朋友不服取締，遭警方噴辣椒水，曾跳進港拒捕。警方派船在水上逮捕他，竟查出...

影／疑欠搬家費2千元 淡水男尾隨持刀砍人 警1小時逮人

呂姓男子疑欠林姓男子2千元租屋搬家費未還，上個月20日凌晨林男得知呂男人在新北市淡水區水源街，夥同胡姓男子騎車前往，旋即...

台南毒蟲開車未繫安全帶 巡邏警攔查見305公克毒品

台南市標姓男子昨天凌晨3點多開車載著黃姓男友人，在台南市中西區西門路與民族路口，被巡邏警員發現標未繫帶安全帶，上前攔下盤...

影／懸掛失竊車牌蘆洲又違停 警逮夾娃娃公仔大盜

朱姓、陳姓兩男鎖定北市夾娃娃機店，竊取大型公仔，上網拍賣換現。上個月26日兩人開車違停在新北市蘆洲區集賢路，蘆洲警發現懸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。