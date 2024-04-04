影／清明連假衝台南酒店狂歡 高雄通緝犯遇臨檢落跑被警壓制

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45歲陳姓詐欺通緝犯今天利用清明連假，偕友從高雄來台南酒店玩樂，卻遇上警方臨檢，他急忙從後門竄出企圖脫逃，仍被警方發現攔查。陳嫌拒檢想逃跑，被警方以警棍及辣椒水壓制逮捕，警詢後將他解送歸案。

台南市警二分局員警於今天凌晨1點多，前往中西區民生路某酒店執行臨檢時，依照勤務部署前往酒店後門警戒，突發現1名男子神情慌張從後門竄出，並準備藏躲於變電箱後面，員警見狀也立即上前盤查。

男子剛開始時雖配合受檢，但為警盤檢時突然拉推員警意圖脫逃，員警機警反應，當即以警棍及辣椒水制伏。警調查，陳姓男子(45歲)於2022年10月因涉嫌詐欺案被判有期徒刑1年6個月未到案，經高雄地檢署發布通緝在逃，在清明連假第一天與朋友前來台南酒店消費，不料碰到警察臨檢倉皇逃出，仍為員警識破通緝逃犯身分逮捕送辦，全案調查後解送高雄地檢署歸案。