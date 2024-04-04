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彰化男心情不好就毒駕狂飆撞癱母子 二審改重判他5年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

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彰化吳姓工人自稱和朋友吵架心情不好，吸毒後開車狂飆亂竄，在彰化市區撞到4輛機車、2輛汽車，更害張姓女子騎車載5歲兒子重摔，彰化地院一審依毒駕致人重傷、肇事逃逸等罪判他4年，台中高分院二審認為吳為宣洩情緒造成多名無辜路人受害，原審判太輕，撤銷改判他5年，仍可上訴。

檢警調查，吳男無駕照，其在汽車旅館吸食安非他命、K他命後，2023年3月9日開車上路傍晚5點多行經彰化縣金馬路二段，高速擦撞2輛汽車後，再撞倒張姓女騎士及後座的5歲小孩，又一路繼續衝撞前方東谷路4輛機車。

吳一連衝撞300公尺、追撞6車釀6人受傷，最後竟然棄車逃逸，警方最後在案發地1.2公里處才找到人，也在車上起獲毒品、吸食器等物。

車禍造成張女腦出血、急性呼吸衰竭及多處骨折，更因腦損傷造成右側肢體偏癱等重傷害，張女的5歲兒子四肢、肛門周圍也有撕裂傷，另外3名騎士、1名乘客也因被撞到摔車多處擦挫傷、骨折。

彰化地院一審時，吳男均坦承不諱，和多名傷者證詞相符，另有現場監視器畫面、吳男毒品檢驗報告可佐。一審依服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具致人重傷罪、成年人故意對兒童犯肇事致人傷害逃逸罪，各判他3年6月、2年，應執行4年。

台中高分院二審查，吳男犯刑法第185條之3第2項後段之服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具致人重傷罪、刑法第284條之過失傷害罪，及肇事逃逸等罪，一審有重複評價、漏未論述。

二審指出，吳在偵查時自稱和朋友因金錢問題吵架，心情不佳就吸毒開車在馬路亂飆，車禍後棄車想找地方輕生，可見他為宣洩情緒在路上橫衝直撞，造成多名無辜民眾受傷，張女更受重傷，原本幸福家庭遭逢巨變令人同情，一審就該部分僅判3年6月，稍嫌過輕。

二審也認為，吳肇逃部分一審未依兒少福利權益加重，也有未當，撤銷後改依各判他4年、2年6月，應執行5年。

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吳男自稱心情不好就毒駕上路，在彰化市區毒駕狂飆亂竄撞傷張姓母子等一共6人。圖／報系資料照
吳男自稱心情不好就毒駕上路，在彰化市區毒駕狂飆亂竄撞傷張姓母子等一共6人。圖／報系資料照

彰化 毒品 車禍

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