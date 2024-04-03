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違規釣客拒捕爆拉扯！警鳴槍他竟跳進高雄港 躲3小時無力乖乖上岸

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

高雄港務警察總隊今下午3時許，在高雄港第六貨櫃中心查緝違規釣客，其中一名曾姓釣客，與警方爆發拉扯拒捕，警方一度鳴槍示警，曾竟轉頭跳入港內，折騰至傍晚6時許，因體力耗盡才乖乖上岸，因車上搜出疑似毒品粉末，全案將朝毒品、妨害公務等罪嫌偵辦中。

第六貨櫃中心全區禁止垂釣，警方今下午到櫃場盤查違規釣客，有4名釣客不服取締，港警噴辣椒水無效，當場開槍警告。

其中一名曾姓釣客見員警開槍，竟突然往後「跳海」躲避查緝，但港內水深，加上曾男體力有限，在落海地點載浮載沉，經員警不斷苦勸，最終因體力不支，才乖乖被拉上港警小艇，帶回中隊配合調查，因夜間不訊問，預計明天再對曾男製作筆錄。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄港第六貨櫃中心有釣客拒捕，警方鳴槍後卻跳海想要躲避，最終體力不支仍被逮捕。示意圖。照片擷自港務公場高雄分公司臉書
高雄港第六貨櫃中心有釣客拒捕，警方鳴槍後卻跳海想要躲避，最終體力不支仍被逮捕。示意圖。照片擷自港務公場高雄分公司臉書

毒品 高雄港

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