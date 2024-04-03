違規釣客拒捕爆拉扯！警鳴槍他竟跳進高雄港 躲3小時無力乖乖上岸

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高雄港務警察總隊今下午3時許，在高雄港第六貨櫃中心查緝違規釣客，其中一名曾姓釣客，與警方爆發拉扯拒捕，警方一度鳴槍示警，曾竟轉頭跳入港內，折騰至傍晚6時許，因體力耗盡才乖乖上岸，因車上搜出疑似毒品粉末，全案將朝毒品、妨害公務等罪嫌偵辦中。

第六貨櫃中心全區禁止垂釣，警方今下午到櫃場盤查違規釣客，有4名釣客不服取締，港警噴辣椒水無效，當場開槍警告。

其中一名曾姓釣客見員警開槍，竟突然往後「跳海」躲避查緝，但港內水深，加上曾男體力有限，在落海地點載浮載沉，經員警不斷苦勸，最終因體力不支，才乖乖被拉上港警小艇，帶回中隊配合調查，因夜間不訊問，預計明天再對曾男製作筆錄。

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