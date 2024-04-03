聽新聞
test
0:00 / 0:00
違規釣客拒捕爆拉扯！警鳴槍他竟跳進高雄港 躲3小時無力乖乖上岸
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
高雄港務警察總隊今下午3時許，在高雄港第六貨櫃中心查緝違規釣客，其中一名曾姓釣客，與警方爆發拉扯拒捕，警方一度鳴槍示警，曾竟轉頭跳入港內，折騰至傍晚6時許，因體力耗盡才乖乖上岸，因車上搜出疑似毒品粉末，全案將朝毒品、妨害公務等罪嫌偵辦中。
第六貨櫃中心全區禁止垂釣，警方今下午到櫃場盤查違規釣客，有4名釣客不服取締，港警噴辣椒水無效，當場開槍警告。
其中一名曾姓釣客見員警開槍，竟突然往後「跳海」躲避查緝，但港內水深，加上曾男體力有限，在落海地點載浮載沉，經員警不斷苦勸，最終因體力不支，才乖乖被拉上港警小艇，帶回中隊配合調查，因夜間不訊問，預計明天再對曾男製作筆錄。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言