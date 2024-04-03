影／高雄「毒鴛鴦」摩鐵被逮 豬型吸食器曝販毒夫妻都染毒
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高雄劉姓男子與妻子高姓女子涉嫌吸食毒品還兼販毒，警方追捕向他們購毒的男子，才令這對「毒鴛鴦」行蹤曝光。警方衝入這對夫妻落腳的汽車旅館房間，2人躺在床上嚇傻，經搜出海洛因、安非他命等毒品，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
據了解，劉姓男子（52歲）與妻子高女（44歲）涉嫌販毒給曾姓男子（50歲）。4月1日曾男在高雄市三民區某市場，遇高雄市刑大偵七隊圍捕，竄入防火巷，仍被員警追上就擒。警方在曾身上搜出海洛因2包，逮捕他追查毒品來源，才查出劉、高夫妻涉嫌販毒。
警方查出劉姓夫婦躲在高雄市大社區某汽車旅館，動員衝進他們承租的房間查緝。當時劉姓夫婦躺在床上，正逗玩他們飼養的貴賓狗，被突然開門衝入員警嚇了一跳。
警方搜出他們分裝的海洛因、安非他命，發覺有對豬造型的吸食器，劉其中一個吸食器上寫上「老婆」及心型符號，警方才問出高女涉案，並另涉毒品案通緝中。警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌將全案移送法辦。
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