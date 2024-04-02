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影／自投羅網...屁孩開車攜帶刀槍毒品衝到蘆洲警分局求救
新北市1名年輕小伙今天凌晨開車衝到蘆洲警分局，報案求救說被攔路意圖搶車，結果卻被警方查出他車上有毒品又有刀、槍等物。原來他開的是逾期未還的租賃車，遭車行追討，最後被依非法持有毒品、槍砲移送法辦，等於自投羅網。
據了解，有毒品前科的25歲朱姓男子住在淡水，昨天下午他向陳姓朋友借了1輛轎車，開到新莊、三重、蘆洲等地，自稱要去找朋友。結果這輛車是陳男向板橋某車行租賃，已經逾期未還，車行透過定位四處找車。
今天凌晨2時許，車行的人追蹤到蘆洲區中山一路、永安南路口攔下朱男，他聲稱以為有人要搶車，立刻加速逃逸，車行追進二重疏洪道遇到警車，竟然也報案聲稱車被搶走。
警方發動攔截圍捕同時，朱男已經開車抵達蘆洲警分局報案求救。後來通知車行的人到場釐清，準備歸還車輛之前，要求朱男先取出私人物品，先被發現車內有2包安非他命共2.83公克，接著又找到空氣手槍1把、西瓜刀1把、手銬1副，警詢後將朱男依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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