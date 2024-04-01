高雄男駕車載少年拒檢警追攔停 辯無照才逃警查出真相

鄭姓男子前天凌晨駕車搭載李姓少年行經高雄市前金區一處路口，巡邏警網認為可疑攔查，鄭卻加速逃逸，警尾追8、900公尺攔停，鄭辯因曾有多項違規駕照被吊扣才心虛逃逸，但警方查鄭駕照未被扣，隨後車中被查出有毒品殘渣袋，鄭因逃逸沿路違規，得吞下最高可罰5萬6000元罰單。

新興警分局前金分駐所警方前天凌晨1時52分許執行巡邏勤務，於七賢二路及新盛一街口時，見鄭姓男子（21歲）駕車行車不穩，於是趨前攔查，但鄭竟拒檢逃逸。

警方一路尾隨，在新興區八德一路攔停鄭的轎車，副駕駛座上的李姓少年（16歲）一臉驚慌；鄭聲稱因先前遭告發多項違規駕照被吊扣故拒檢逃逸。

但警方查詢資料，發現鄭的駕照未被吊扣，懷疑其中有鬼，後在車中搜出毒品殘渣袋2個，警方將鄭、李兩人帶回查辦，警詢後，依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

鄭男沿路闖越紅燈左轉3次、右轉2次、危險駕駛等行為，已違反道路交通管理條例第43 條及第53條，警方開出可處最高共5萬6千元的罰單及扣牌的處分。

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